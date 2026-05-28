«Δεν είναι ηγέτης όποιος έχει πολλά λεφτά, μπορεί να μην έχει καν την αίσθηση τι συμβαίνει γύρω του», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τηλεοπτικός Παρουσιαστής και Ραδιοφωνικός Παραγωγός, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», μιλώντας για την ηγεσία, την ηθική, την αποτυχία και την προσωπική αναζήτηση της ευτυχίας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Βίκτωρας Μοντζέλλι.

Από την αρχή απέρριψε τη σύνδεση ηγεσίας και χρήματος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Καμία σχέση τα χρήματα με την ηγεσία». Για τον ίδιο, η ηγεσία ταυτίζεται με την ομαδικότητα και την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων συνεργατών. «Έχω διαπιστώσει ότι κάποιοι ηγέτες δεν ήταν τόσο σημαντικοί από μόνοι τους, αλλά είχαν επιλέξει καίριους ανθρώπους σε κατάλληλες θέσεις». Όπως σημείωσε, ο ηγέτης «πρέπει να καταλαβαίνει σύντομα τι πάει και τι δεν πάει καλά και να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγές».

Αναφερόμενος στην πολιτική σκηνή, υπενθύμισε την ευθύνη των πολιτών: «Στη χώρα μας κατηγορούμε την πολιτική σκηνή, αλλά τη στιγμή που έχουμε δημοκρατία και εμείς τους έχουμε εκλέξει, έχουμε και τη δυνατότητα να ψηφίσουμε και να αλλάξουμε αυτούς που θέλουμε». Παράλληλα, άσκησε κριτική σε ένα, όπως είπε, «στενάχωρο φαινόμενο» εντός του κοινοβουλίου: «Ανθρώπων να τσακώνονται και να βρίζονται στον Ναό της Δημοκρατίας, ειδικά μπροστά στα μάτια των μαθητών που επισκέπτονται το κοινοβούλιο. Πώς θα αγαπήσει η νέα γενιά την πολιτική όταν βλέπει μέσα στη Βουλή πολιτικούς να μαλώνουν; Όλοι αυτοί πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Πρέπει να υπάρχουν συνέπειες».

Συνέδεσε ευθέως την ηγεσία με την ηθική, τονίζοντας ότι «ηγεσία και ηθική ταυτίζονται». Όπως είπε, «στην αρχή μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά πρέπει να συμβαίνει, ακόμα κι αν γίνει ξαφνικά. Οι ανήθικοι ηγέτες δεν έχουν επίγνωση της ανηθικότητάς τους». Και πρόσθεσε: «Σίγουρα κάποιους μπορεί να τους πληγώσεις, πρέπει να είσαι όμως ηθικός για να φύγεις ήρεμος από αυτή τη ζωή. Έτσι θέλω να είμαι κι εγώ, να με βλέπουν και να μου λένε: ‘Γρηγόρη ήσουν εντάξει’».

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή, αναφέρθηκε στην πορεία του μετά από μια δύσκολη περίοδο της ζωής του. «Μετά την ψυχιατρική κατάσταση που πέρασα, ζήτησα μία εκπομπή αναζήτησης της επιτυχίας και της ευτυχίας, κι έτσι γύρισα όλο τον κόσμο, έφτασα μέχρι τη βίλα του Χιού Χέφνερ. Και έτσι κατάλαβα ότι δεν πρέπει να κρίνεις εύκολα, μου είπε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα στη ζωή του. Εγώ πάλι θα άλλαζα πολλά, θα προσπαθούσα να μην στεναχωρήσω ανθρώπους που άθελά μου στεναχώρησα».

«Αν μπορούσα να φύγω από τη ζωή με ένα χαμόγελο και μία αγκαλιά θα ήμουν γεμάτος», συμπλήρωσε.

Μίλησε ανοιχτά για τη σχέση επιτυχίας και ευτυχίας: «Η επιτυχία δεν φέρνει την ευτυχία. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει ευτυχία. Δεν ξέρω καν πώς είναι να ξεκουράζεσαι. Όλα είναι στο μυαλό του καθενός κι έτσι δεν μπορώ να σου απαντήσω». Περιέγραψε δε τον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις: «Λέω: ‘Θεέ μου δώσε μου την ικανότητα να πάρω τη σωστή απόφαση’, έτσι κλείνει για μένα ο κύκλος των αποφάσεων».

Αποκάλυψε ακόμη ότι έπασχε από ανηδονία και ότι τα τελευταία χρόνια έμαθε να ακούει, γεγονός που τον βοήθησε να απολαμβάνει περισσότερο τη ζωή. Όπως είπε, προσπαθεί μεγαλώνοντας να βρίσκει χαρά ακόμη και στα μικρά πράγματα, κάτι που για τον ίδιο αποτελεί τεράστια επιτυχία. «Σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα για τη διαχείριση της αποτυχίας, απάντησε: «Πρέπει να αξιοποιούμε την αδικία εις βάρος μας», είτε είναι εύλογη είτε είναι ανύπαρκτη. «Πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε για να γινόμαστε καλύτεροι». Κατέληξε με μια προτροπή: «Ας προσπαθήσουμε να ευχαριστηθούμε, να χαρούμε. Μετά την κρίση και την πανδημία, δεν έχουμε καταλάβει πώς πέρασε ο χρόνος. Πρέπει να βρούμε τη χαρά».

