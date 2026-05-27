Ο Χάουαρντ Τάκερ δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που έφτασε τα 103 χρόνια ζωής. Είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία γιατρός στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια συνέχιζε να διδάσκει φοιτητές και να εξετάζει ασθενείς.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες εμπειρίας ως νευρολόγος, ο ίδιος πιστεύει πως η μακροζωία δεν κρύβεται σε κάποια «μαγική» συνταγή, αλλά σε απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να ακολουθήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι.

Ο Χάουαρντ Τάκερ εργάστηκε για περισσότερα από 75 χρόνια ως νευρολόγος στο Κλίβελαντ του Οχάιο, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι το κλείσιμο του νοσοκομείου το 2022. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δίδασκε ειδικευόμενους γιατρούς και φοιτητές Νομικής.

Σήμερα, στα 103 του χρόνια, συχνά δέχεται ερωτήσεις για το πώς καταφέρνει να παραμένει δραστήριος, οξυδερκής και αισιόδοξος. Όπως λέει στο CNBC, η καλή γενετική και η τύχη παίζουν τον ρόλο τους, όμως θεωρεί πως υπάρχουν και τρεις βασικές αρχές που συμβάλλουν σε μια μακρά και ουσιαστική ζωή.

1. Να κρατά κανείς το μυαλό του ενεργό

Ο Χάουαρντ Τάκερ υποστηρίζει πως το μυαλό λειτουργεί όπως κάθε άλλος μυς του σώματος: αν δεν χρησιμοποιείται, εξασθενεί.

Η επαγγελματική του πορεία τον κρατούσε διαρκώς σε εγρήγορση, καθώς έπρεπε να σκέφτεται, να μαθαίνει και να λύνει προβλήματα. Ακόμη κι όταν ολοκληρώθηκε ένα κεφάλαιο της ιατρικής του καριέρας, βρήκε νέους τρόπους να παραμένει δραστήριος, ασχολούμενος με ιατρονομικές υποθέσεις και μαθαίνοντας να χρησιμοποιεί τα social media.

Όταν πέρασε τα 60 έτη αποφάσισε να φοιτήσει σε νυχτερινή Νομική Σχολή παράλληλα με τη δουλειά του ως γιατρός και πέρασε τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου του Οχάιο στα 67 του χρόνια.

Ο ίδιος θεωρεί πως η πνευματική δραστηριότητα δεν χρειάζεται απαραίτητα να σχετίζεται με μια καριέρα. Μπορεί να είναι ο εθελοντισμός, η ανάγνωση, η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας, η μουσική ή οποιαδήποτε δραστηριότητα κρατά το μυαλό σε εγρήγορση.

Όπως επισημαίνει, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να «γερνούν» πιο γρήγορα όταν σταματούν να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή και στον κόσμο γύρω τους.

2. Δώστε σημασία και στην «τροφή» της ψυχής

Όπως εξηγεί ο Χάουαρντ Τάκερ, πολλοί άνθρωποι αναζητούν το μυστικό της μακροζωίας σε κάποια αυστηρή δίαιτα ή σε συγκεκριμένες ασκήσεις. Αν και θεωρεί πως η διατροφή και η άσκηση είναι σημαντικές, πιστεύει ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή.

Έχοντας ζήσει περισσότερο από έναν αιώνα, έχει βιώσει απογοητεύσεις, απώλειες και αδικίες. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί πως το να κρατά κάποιος θυμό και μνησικακία μόνο κακό μπορεί να του κάνει.

Όπως επισημαίνει, ο θυμός και η πικρία καταναλώνουν ενέργεια και επιβαρύνουν τόσο το σώμα όσο και το μυαλό. Μπορούν να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση, τις ορμόνες του στρες και μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο καρδιοπαθειών.

Ο ίδιος δεν υποστηρίζει πως πρέπει να ξεχνά κανείς κάθε άδικη συμπεριφορά. Πιστεύει όμως ότι δεν πρέπει να αφήνει την πικρία να κυριαρχεί στη ζωή του. Αντίθετα, θεωρεί πιο υγιές να προχωρά μπροστά, να διατηρεί ενδιαφέρον για τους άλλους ανθρώπους και να εστιάζει σε όσα δίνουν νόημα στη ζωή.

3. Απόλαυση με μέτρο

Ο Χάουαρντ Τάκερ δίνει σημασία στη διατροφή, αλλά δεν πιστεύει ότι η καλή ζωή σημαίνει πλήρη στέρηση απολαύσεων. Όπως αναφέρει, απολαμβάνει ένα martini, ένα καλό steak και το καλό φαγητό που ετοίμαζε η σύζυγός του, Σου, με την οποία έζησαν μαζί 68 χρόνια. Παράλληλα όμως, δίνει μεγάλη σημασία στην ισορροπία, στα λαχανικά, στις σαλάτες και κυρίως στο μέτρο.

Για τον ίδιο, το μέτρο είναι αυτό που επιτρέπει σε κάποιον να απολαμβάνει τη ζωή μακροπρόθεσμα. Η υπερβολική κατανάλωση, όπως λέει, φθείρει τον οργανισμό, όμως το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις υπερβολικές στερήσεις.

Το τρίπτυχο της μακροζωίας σύμφωνα με τον Τάκερ

Τελικά, οι συμβουλές του Τάκερ βασίζονται σε ένα απλό τρίπτυχο: να παραμένει κανείς πνευματικά δραστήριος, να αφήνει πίσω την πικρία και να απολαμβάνει τη ζωή όσο μπορεί. Για τον Χάουαρντ Τάκερ, κάθε ημέρα είναι μια νέα ευκαιρία για μια καλή ζωή.