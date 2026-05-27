Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα, Τετάρτη 27/5 συγγενείς και φίλοι στην αγαπημένη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της αποδεικνύοντας με τον θάνατό της πως ήταν μία μαχήτρια της ζωής που πάλεψε κάθε λεπτό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Ελληνικό και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας τον τόπο καταγωγής της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου βυθίζοντας στο πένθος όσους την γνώρισαν θα ταφεί στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας δίπλα στον πατέρα της.

Το συγκεκριμένο σημείο, το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, αποτελούσε έναν τόπο που η ίδια υπεραγαπούσε και επισκεπτόταν με μεγάλη συχνότητα, είτε μόνη της είτε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

Η επιθυμία της οικογένειας

Λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα γνωστοποίησε η κόρη της Βικτώρια Δέλλα και καρπός του έρωτας της με τον άνδρα της ζωής της Τραΐανό Δέλλα.

Σύμφωνα με το μήνυμά της στα social media, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, επιθυμεί να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα». Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει ειδικό κουτί στην εκκλησία, όπου όποιος θέλει θα μπορεί να αφήσει την προσφορά του.

Το μήνυμα της Βικτώριας Δέλλα

Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά.

Η 18χρονη Βικτώρια Δέλλα, ήταν επίσης εκείνη που ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας της λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε η Βικτώρια Δέλλα στο Instagram.

Η συγκινητική ανάρτηση του Δέλλα – «Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε και ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά» έγραψε.