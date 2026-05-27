Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε πλήγμα στον Ανατολικό Ειρηνικό, στοχοποιώντας ύποπτο σκάφος που φέρεται να εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, οι αρχές είχαν πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε γνωστή διαδρομή του διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

«Κατά την επιχείρηση, ένας άνδρας που χαρακτηρίζεται ως «ναρκο-τρομοκράτης» σκοτώθηκε, ενώ δύο ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος» αναφέρεται στην ανάρτηση.

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

Η ίδια ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης, με το σκάφος να εκρήγνυται εν πλω.