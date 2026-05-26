Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανικής κυβέρνησης, οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο την Τρίτη είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 31 ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή πλευρά διαμηνύει ότι συνεχίζει και κλιμακώνει τις επιχειρήσεις της κατά της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, παρά την ύπαρξη – σε θεωρητικό επίπεδο – κατάπαυσης του πυρός από τα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, 31 άνθρωποι–ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες–σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα και άλλοι 40 τραυματίστηκαν. Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, σημείωσε το υπουργείο.