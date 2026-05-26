Μικρή αναστάτωση επικράτησε στην πλατεία Θησείου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, όταν πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο άρχισαν να καλούν επίμονα σε βοήθεια για γιατρό, προκαλώντας στιγμιαία ανησυχία στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο πρώην πρωθυπουργός, παρότι βρισκόταν σε κομβικό σημείο της ομιλίας του λίγο πριν προχωρήσει στην ανακοίνωση ονόματος, αντιλήφθηκε άμεσα τι συνέβαινε και από το μικρόφωνο ζήτησε να υπάρξει ιατρική συνδρομή. Τελικά, η κατάσταση δεν αποδείχθηκε σοβαρή, καθώς το άτομο που αισθάνθηκε αδιαθεσία ανέκτησε γρήγορα τις δυνάμεις του.

Μετά την εκτόνωση του περιστατικού, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε με χιουμοριστική διάθεση στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση, σχολιάζοντας πως ίσως θα έπρεπε να είχε επιλεγεί μεγαλύτερος χώρος για να καλυφθεί η προσέλευση.