Θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε στον κόμβο Κουβαρά, στο 84ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με Ι.Χ. όχημα υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 72χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η 65χρονη συνοδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με το τοπικό μέσο nafpaktianews.gr.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με αστυνομικές δυνάμεις, πληρώματα του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής να φτάνουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις από την Πάτρα, λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν σοβαρό τραυματισμό και των δύο επιβατών, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατος του οδηγού, ενώ η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται.