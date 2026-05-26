Λίγες ώρες μετά το αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού στρατού σε κτίριο στην Πόλη της Γάζας, το οποίο φέρεται να είχε στόχο τον νέο επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, πηγή από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο Keshet 12 ότι εκτιμάται πως ο Μοχάμεντ Όντα έχει χάσει τη ζωή του.

«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φθάσουμε σε όλους τους», ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Όντα είχε διαδεχθεί στην ηγεσία των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ τον Ιζ αντ Ντιν αλ Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 15 Μαΐου.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μια γυναίκα, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας.