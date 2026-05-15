Σύμφωνα με ιατρικές πηγές στη Γάζα, τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στον θύλακα.

Το Ισραήλ λέει ότι στόχος του ήταν ο ντε φάκτο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, ο Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ αν και καμία πλευρά δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν τον θάνατό του.

Γιατροί στη Γάζα είπαν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς σε ένα διαμέρισμα και ένα όχημα.

The Israel Defense Force conducted a strike in Gaza that targeted Hamas' leader of their military wing, Izz al-Din al-Haddad, today. Per a joint release from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israeli Minister of Defense Israel Katz, "Under the direction of Prime…

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υποστηρίζουν ότι ο Χαντάντ «ευθύνεται για τις δολοφονίες, τις απαγωγές και τον πόνο χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών».

Σύμφωνα με τους γιατρούς, από το πρώτο πλήγμα, σε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν πολλά άλλα. Ακολούθησε δεύτερος αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον ενός οχήματος σε κοντινό δρόμο, όπου σκοτώθηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.

Σε βίντεο του πρακτορείου Reuters από το σημείο διακρίνονται φλόγες να τυλίγουν ένα διαμέρισμα σε ένα βομβαρδισμένο κτίριο. Παλαιστίνιοι ανασύρουν τουλάχιστον μία σωρό από τα συντρίμμια.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι εκατοντάδες άνθρωποι ζούσαν στο κτίριο που μπήκε στο στόχαστρο. «Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε χωρίς καμία προειδοποίηση. Έχουμε έναν αριθμό (νεκρών). Μιλάμε για μεγάλο αριθμό τραυματιών, μεταξύ αυτών και οικογένειες», πρόσθεσε.