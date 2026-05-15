Μετά το τέλος του αγώνα με την Μύκονο, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε τόσο στο ματς της Basket League, όσο και στον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague.

Ο Τούρκος τεχνικός χαρακτήρισε αποτυχημένη τη σεζόν για τους «πράσινους», τονίζοντας πως αυτό είναι μέσα στη ζωή του αθλητισμού.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός των «πράσινων» στην ΕΡΤ:

«Είμαι ικανοποιημένος, δεν ήταν εύκολο μετά από τη μεγάλη μας απογοήτευση που χάσαμε το Final Four. Ήταν αγώνας πλέι οφ, οι παίκτες ήταν σοβαροί, παίξαμε καλά και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο την Κυριακή. Το να χάνεις σειρά από το 2-0 είναι δύσκολο.

Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση των φιλάθλων μας, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε τον σεβασμό μας και στη Βαλένθια, κάνει εξαιρετική σεζόν. Μας νίκησαν και άξιζαν να πάνε στο Final Four.

Κάποιες φορές στον αθλητισμό υπάρχουν και οι αποτυχίες, η φετινή σεζόν είναι μία τέτοια για εμάς. Όμως αν κοιτάξουμε όλη την προηγούμενη τριετία, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη μαζί με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν θα είμαστε στο Final Four, που δυστυχώς είναι στο γήπεδό μας, όμως αυτή είναι η ζωή».