Οι ρωσικές αρχές δηλώνουν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε μια «πρωτοφανή επίθεση» στην Αγία Πετρούπολη και στα περίχωρά της, την ώρα που η πόλη φιλοξενεί την τελευταία ημέρα του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας.

Περισσότερα από 140 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Λένινγκραντ, δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ενώ ο κυβερνήτης της πόλης, Αλεξάντερ Μπεγκλόφ, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, μεταδίδει το BBC.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ρωσικά οπλοστάσια και μια ναυτική βάση, σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στο φόρουμ ότι δεν έχει νόημα να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε ζητήσει απευθείας συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο αναφέροντας ότι είναι «ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», αλλά κατηγόρησε τον ηγέτη της Ρωσίας ότι θέλει «να συνεχίσει να πολεμά». Ανέφερε ότι τα drones της χώρας του κάλυψαν απόσταση 1.000 χιλιομέτρων (620 μιλίων) μέχρι την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, στοχεύοντας «τα οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και μια βάση στην Κρονστάνδη», αναφερόμενος στο κύριο προπύργιο του Στόλου της Βαλτικής του Ρωσικού Ναυτικού.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

Ο Ντροζντένκο δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια μη κατονομαζόμενη στρατιωτική εγκατάσταση και ότι οι κάτοικοι απομακρύνονται. Ανέφερε επίσης ότι κτίρια υπέστησαν «αμελητέες» ζημιές.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μια αποθήκη πετρελαίου 500 χιλιόμετρα (310 μίλια) μακριά, στη νότια περιοχή του Κρασνοντάρ, επλήγη επίσης στο πλαίσιο των «κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς» της Ουκρανίας.

Αυτές οι τελευταίες επιθέσεις ακολουθούν τα ουκρανικά πλήγματα στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, καθώς το κορυφαίο οικονομικό φόρουμ του Πούτιν ξεκίνησε μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Κατασβέστηκε η φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αντιπίνσκι

Μία φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αντιπίνσκι, τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν, έχει κατασβεστεί, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.