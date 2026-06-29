Ο Γιώργος Λιάγκας σχολιάσε το τριημέρο γλέντι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο για τον γάμο τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε αρχικά: «Να πω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει μια οικογένεια που δεν του έχει βγει, και φαίνεται σε κάθε της δήλωση της Αθηνάς ότι δεν της βγήκε η πρώτη της οικογένεια, δεν εισέπραξε αγάπη από την οικογένεια, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέει, το λέει σε κάθε της δήλωση. Και ξαφνικά τώρα βρίσκει μια οικογένεια και μια αγκαλιά, είναι βαθιά ερωτευμένη. Εγώ βλέπω πιο ερωτευμένη την Αθηνά παρά τον Μπρούνο. Εκτός αν ο Μπρούνο είναι πιο εσωστρεφής».

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 πρόσθεσε: «Όταν μια γυναίκα έχει παντρευτεί, έχει αποτύχει την πρώτη φορά στο γάμο της, έχει κάνει δυο παιδιά και βλέπει τώρα ότι κάνει τη δεύτερη προσπάθεια, δεν την παίρνει να αποτύχει. Μπορεί να την πάρει και δύο και τρεις και πέντε, αλλά έχει επενδύσει πάρα πολύ στη δεύτερη προσπάθεια, αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν, μακάρι αυτό το συναίσθημα που βιώνουν και οι δύο τώρα, και ξεκάθαρα βιώνει πιο πολύ η Αθηνά, τουλάχιστον σε επίπεδο εξωστρέφειας, να τους κρατήσει για μια ζωή».