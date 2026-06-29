Νέο βίντεο από τη φονική σεισμική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι την ώρα της ισχυρής δόνησης.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media αποτυπώνεται ο πανικός που επικράτησε στους δρόμους, με τη δύναμη του σεισμού να προκαλεί χάος. Αυτοκίνητα φαίνονται να αναπηδούν από τη σφοδρότητα της δόνησης, ενώ πολίτες χάνουν την ισορροπία τους, πέφτουν στο έδαφος και προσπαθούν έντρομοι να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Στο βάθος του βίντεο διακρίνονται κτίρια να δονούνται έντονα, ενώ εικόνες καταστροφής προκαλούν σοκ, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει και να προστατευθούν.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, ξεπέρασε τους 1.700 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν τη χώρα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, με τις εικόνες από τις πληγείσες περιοχές να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων και των αγνοουμένων παραμένει βαρύς, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι ή αγνοούνται.

Το νέο βίντεο από τη στιγμή του σεισμού αποτυπώνει τον τρόμο και την αγωνία που επικράτησαν, καθώς οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών.

Encontraron un video de como arranco el terremoto en venezuela



Se ve como todos los edificios se hacen mierda en menos de 7 segundos, algunos se caen

Duro 45 pic.twitter.com/L7SDFo6odw — ElBuni (@therealbuni) June 29, 2026

Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας που χτυπήθηκαν από τους δίδυμους σεισμούς την περασμένη εβδομάδα δεν έχουν λάβει ακόμη καμία βοήθεια από το κράτος, ούτε γίνεται κάποια προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων πολιτών, λένε οι κάτοικοι αυτών των πόλεων.

Στο Ελ Χουνκίτο, μια μικρή, ορεινή περιοχή σε απόσταση μόλις 33 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, όπου συχνά πηγαίνουν για μια διήμερη «απόδραση» οι Βενεζουελάνοι, οι κάτοικοι είπαν ότι έχουν δει ελάχιστους κρατικούς αξιωματούχους. Οι ντόπιοι αγρότες και άλλοι κάτοικοι παρέχουν τα βασικά εφόδια στην κοινότητα.

«Περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε να καθαρίσουν τα χαλάσματα, να γίνουν επιθεωρήσεις, να στηριχθούν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί σοβαρά», είπε η Κέιλι Ιμπάρα, μια 33χρονη μανικιουρίστα που έχει αναλάβει να μεταφέρει τα παράπονα των κατοίκων στις αρχές. Η κυβέρνηση «πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει», τόνισε.

Το εμπορικό κέντρο του Ελ Χουνκίτο έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και τα κτίρια έχουν καταρρεύσει. Πολλοί κάτοικοι που δεν έχουν πού να πάνε, έστησαν σκηνές σε έναν ανοιχτό χώρο, παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν από τα κατεστραμμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια.

«Δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε ή για πόσο καιρό θα μείνουμε εδώ», είπε ο Τόνι Αμπρέου, ο ιδιοκτήτης ενός ζαχαροπλαστείου που ζει σε μια σκηνή επειδή το σπίτι του και το κατάστημά του δεν είναι πλέον ασφαλή για να επιστρέψει εκεί.

Υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές για νεκρούς μετά την κατάρρευση ορισμένων σπιτιών στις γειτονικές συνοικίες. Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βοήθειας προσανατολίζεται στην Λα Γουάιρα, την επαρχία της Βενεζουέλας που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς. Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες – εφόδια, διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για την έρευνα. Οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τους σεισμούς ανέρχονται σε περίπου 1.500 ενώ εκατοντάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν.