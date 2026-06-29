Μια θαλάσσια απόδραση στην Αντίπαρο διοργάνωσαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές αμέσως μετά τη γιορτή που πραγματοποίησαν για την ανταλλαγή των όρκων τους στην Πάρο.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, το ζευγάρι άφησε για λίγο τις κοσμικές εκδηλώσεις και επιβιβάστηκε σε σκάφος προκειμένου να προσεγγίσει τις ακτές του γειτονικού νησιού των Κυκλάδων.

Η συγκεκριμένη μίνι κρουαζιέρα περιλάμβανε μπάνιο σε απομονωμένες παραλίες και γεύματα πάνω στο σκάφος. Οι ώρες ξεκούρασης ήρθαν ως επίλογος των εορτασμών των προηγούμενων ημερών που είχαν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της δημοσιότητας.

Οι επώνυμοι καλεσμένοι στην εξόρμηση των Κυκλάδων

Από τη συγκεκριμένη ημέρα στη θάλασσα δεν έλειπαν οι στενοί φίλοι και οι συγγενείς του ζευγαριού, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στο νησιωτικό σύμπλεγμα για να βρεθούν κοντά τους. Η παρέα παρέμεινε μαζί μέχρι τη δύση του ήλιου, ολοκληρώνοντας το εορταστικό τριήμερο.

Στο πλωτό πάρτι έδωσαν το «παρών» γνωστά ονόματα της τηλεόρασης και της μόδας, όπως η Σίσσυ Χρηστίδου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Δροσάκη, η Νικόλ Παναγιώτου και η Ευγενία Σαμαρά, οι οποίες ακολούθησαν το ζευγάρι σε όλη τη διάρκεια της θαλάσσιας διαδρομής.