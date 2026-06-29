Ένα είδος μανιταριού που αναπτύσσεται στην Ασία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς προκαλεί μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μορφή παραισθήσεων: όσοι το καταναλώνουν αναφέρουν ότι βλέπουν μικροσκοπικούς ανθρώπους, ένα φαινόμενο που δεν έχει καταγραφεί σε κανένα άλλο γνωστό μανιτάρι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο επιστημονικό περιοδικό Mycologia, το μανιτάρι Lanmaoa asiatica παρουσιάζει εντελώς διαφορετικές ψυχοδραστικές επιδράσεις από τα γνωστά «μαγικά» μανιτάρια που περιέχουν ψιλοκυβίνη ή ψιλοκίνη. Συνήθως, τα μανιτάρια αυτά αρχίζουν να δρουν περίπου μισή ώρα μετά την κατανάλωσή τους και προκαλούν έντονες αλλαγές στην αντίληψη των χρωμάτων, οπτικές παραμορφώσεις, κινούμενα γεωμετρικά σχήματα, καθώς και σωματικές επιδράσεις όπως διαστολή της κόρης των ματιών, αυξημένο καρδιακό ρυθμό, ναυτία και μειωμένο συντονισμό των κινήσεων.

Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι που καταναλώνουν το Lanmaoa asiatica δεν εμφανίζουν αυτά τα συμπτώματα. Μπορεί να δείχνουν απολύτως νηφάλιοι και να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους φυσιολογικά, με μοναδική εξαίρεση ότι βλέπουν μικροσκοπικούς ανθρώπους.

Μέχρι σήμερα, πρόκειται για το μοναδικό γνωστό μανιτάρι, αλλά και το μοναδικό τρόφιμο, που προκαλεί αυτού του είδους τις παραισθήσεις, ενώ οι επιστήμονες εξακολουθούν να αγνοούν τον μηχανισμό που τις προκαλεί. Όπως δήλωσε στο LiveScience ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Γιούτα, Κόλιν Ντόμναουερ, οι μικροσκοπικές ανθρώπινες φιγούρες εμφανίζονται συνήθως 12 έως 24 ώρες μετά την κατανάλωση και μπορεί να παραμείνουν για αρκετές ημέρες.

«Δεν πρόκειται για αόριστες παραισθήσεις. Είναι τρισδιάστατες, εξαιρετικά λεπτομερείς μορφές που μοιάζουν να υπάρχουν στον πραγματικό χώρο και αλληλεπιδρούν με αντικείμενα, σκαρφαλώνοντας σε καρέκλες και τραπέζια ή περνώντας κάτω από πόρτες», ανέφερε.

New magic mushroom makes users see tiny 'gnome' people – scientists have no idea how it's doing that https://t.co/74c6mlgujw pic.twitter.com/Kdqry971jk — New York Post (@nypost) June 27, 2026

Το Lanmaoa asiatica, ένα είδος βωλίτη, φύεται σε πευκοδάση της νοτιοδυτικής Κίνας και των βόρειων Φιλιππίνων, όπου συλλέγεται από τη φύση και πωλείται στις τοπικές αγορές ως τρόφιμο. Παρότι επί δεκαετίες υπήρχαν αναφορές ότι προκαλεί παραισθήσεις, κυρίως όταν δεν μαγειρεύεται επαρκώς, το είδος αναγνωρίστηκε επιστημονικά μόλις πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ντόμναουερ, οι μικροσκοπικοί άνθρωποι συνήθως πειράζουν ή ενοχλούν εκείνον που τους βλέπει. Παρ’ όλα αυτά, οι κάτοικοι των περιοχών όπου καταναλώνεται το μανιτάρι δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα. «Όλοι γνωρίζουν ότι μπορεί να σε κάνει να δεις μικρούς ανθρώπους, αλλά συνεχίζουν να το τρώνε γιατί δεν φοβούνται αυτή την επίδραση», είπε.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στον εντοπισμό της ουσίας που προκαλεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Οι παραισθήσεις αυτές είναι γνωστές ως «Λιλιπούτειες παραισθήσεις», από τους μικροσκοπικούς κατοίκους της Λιλιπούτης στο μυθιστόρημα «Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ» του Τζόναθαν Σουίφτ, που εκδόθηκε το 1726.

Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν το γονιδίωμα του Lanmaoa asiatica, όμως δεν εντόπισαν γονίδια ή γνωστές ψυχοδραστικές ενώσεις αντίστοιχες με εκείνες των υπόλοιπων «μαγικών» μανιταριών. Όπως ανέφερε ο Ντόμναουερ, οι δοκιμές σε ποντίκια έχουν περιορίσει την αναζήτηση σε λίγες πιθανές ουσίες, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί ακόμη ποια ευθύνεται για τις παραισθήσεις ή αν δρα με τον ίδιο τρόπο και στους ανθρώπους.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να δοκιμάσει το ωμό μανιτάρι για να βιώσει προσωπικά τις επιδράσεις του, καθώς δεν θέλει να χάσει ημέρες εργασίας. Όπως είπε, προτιμά να το καταναλώνει μόνο καλά μαγειρεμένο, προσθέτοντας ότι «έχει πολύ καλή γεύση».