Το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής τηλεοπτικής σύμπραξης με τον Γιώργο Λιάγκα παραμένει στο προσκήνιο, την ώρα που η Μαρία Αντωνά σχεδιάζει τις επόμενες επαγγελματικές της κινήσεις για τη νέα σεζόν.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, αναφέρθηκε στη φάση του απολογισμού που διανύει, με τις πληροφορίες να θέλουν τη σχέση του ζευγαριού να παραμένει σταθερή και να ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου.

Η ίδια, μιλώντας για το κλείσιμο της τρέχουσας τηλεοπτικής χρονιάς και τη συνεργασία που ολοκληρώθηκε, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Πάντα όταν κλείνει ένας κύκλος, υπάρχει συγκίνηση για όλα τα ωραία που έχεις περάσει με τους ανθρώπους που ήσουνα μαζί. Φυσικά και είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Θεωρώ ότι αυτό το αποτύπωμα που έχω αφήσει σαν άνθρωπος και σαν αποτέλεσμα δουλειάς σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις, που είναι κάτι το οποίο αγαπώ πολύ, θέλω να πιστεύω ότι το πέτυχα».

Τα πλάνα για τη νέα τηλεοπτική χρονιά

Παράλληλα με τις προετοιμασίες που πραγματοποιεί ο Γιώργος Λιάγκας για τη δική του παρουσία στην πρωινή ζώνη, η Μαρία Αντωνά εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια της. Παρά το γεγονός ότι δεν αποκλείεται να βρεθούν κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη στο μέλλον, οι τελικές αποφάσεις για το πού θα τοποθετηθεί η δημοσιογράφος την ερχόμενη περίοδο αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.