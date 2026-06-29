Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πέρασαν ένα ξεχωριστό τριήμερο στην Πάρο, γεμάτο χαρά, συγκίνηση και διασκέδαση, μαζί με αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 26 Ιουνίου με ένα χαλαρό pre-wedding πάρτι σε beach bar του νησιού, όπου το ζευγάρι υποδέχτηκε τους καλεσμένους του σε καλοκαιρινή διάθεση. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ακολούθησε η τελετή ανταλλαγής όρκων, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για την ηθοποιό και τον πρώην μπασκετμπολίστα, με τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους στο πλευρό τους.

Το γιορτινό τριήμερο ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου στη Νάουσα, με ένα μεγάλο πάρτι που κράτησε μέχρι αργά. Η μουσική, ο χορός και το κέφι κυριάρχησαν, με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να απολαμβάνουν κάθε στιγμή και να διασκεδάζουν μαζί με τους καλεσμένους τους.

H Αθηνά Οικονομάκου αγκαλιά με την κόρη της στο pre-wedding πάρτι στην Πάρο

Η κάμερα του «Mykonos Live TV» κατέγραψε την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στη θάλασσα, με την ηθοποιό να κρατάει στα χέρια της την κόρη της.

Εντυπωσίασαν με τα σέξι μαγιό τους η Αθηνά Οικονομάκου και οι φίλες της

Από το pre-wedding πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου, δεν έλειψαν οι βουτιές με τις φίλες της, ενώ χόρεψαν και μέσα στο νερό απολαμβάνοντας στο έπακρο το εορταστικό κλίμα και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Σκορδά, Συνατσάκη και Καβατζίκης σε χαλαρές στιγμές στο pre-wedding πάρτι

Η κάμερα του «Mykonos Live TV» κατέγραψε τη Φαίη Σκορδά κατά την διάρκεια του pre-wedding πάρτι να χαλαρώνει σε ξαπλώστρα, την ώρα που μπροστά της χόρευαν νησιώτικα ο συνεργάτης της Άρης Καβατζίκης και η Μαίρη Συνατσάκη.

Αθηνά Οικονομάκου: «Είμαι πολύ ευτυχισμένη»

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται τα περισσότερα χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένου μου νησί», ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου στην εκπομπή «Happy Day».