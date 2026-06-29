Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Το ζευγάρι πήγε στην Πάρο για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Στη νέα της δημοσίευση, η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της, στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, έχοντας πίσω τους το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

«Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, όρκους αιώνιας πίστης, φίλους, ωραίες συναντήσεις και λίγες νότες ξενοιασιάς. Η ζωή είναι στιγμές!», έγραψε στην ανάρτησή της η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης φαίνεται πως πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους και εμφανίζονται πιο άνετοι μαζί, τόσο στις δημόσιες εξόδους τους όσο και στα social media.

Σημειώνεται ότι το ταξίδι της Φαίης Σκορδά στην Πάρο ήρθε αμέσως μετά το φινάλε της εκπομπής της, «Buongiorno», στο MEGA έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν.