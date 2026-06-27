Πριν από τον γάμο τους, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα διοργάνωσαν στην Πάρο ένα μεγάλο pre-wedding πάρτι, επιλέγοντας να γιορτάσουν μαζί με συγγενείς και στενούς φίλους σε ένα χαλαρό, καλοκαιρινό σκηνικό.

Το ζευγάρι υποδέχθηκε τους καλεσμένους του δίπλα στη θάλασσα, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη των εκδηλώσεων που προηγούνται της σημαντικής ημέρας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο beach bar CRIOS, όπου από νωρίς άρχισαν να καταφθάνουν φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού. Το σκηνικό ήταν άκρως καλοκαιρινό, με φόντο το Αιγαίο, ενώ η διάθεση των παρευρισκόμενων ήταν γιορτινή και χαλαρή.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Χριστίνα Κοντοβά, η Ευγενία Σαμαρά, η Νικόλ Παναγιώτου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, καθώς και αρκετοί ακόμη φίλοι του ζευγαριού που ταξίδεψαν στο νησί για να μοιραστούν μαζί τους αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.

Μαίρη Συνατσάκη – Ίαν Στρατής

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσία της Φαίης Σκορδά, η οποία πραγματοποίησε δημόσια εμφάνισή της με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τους δυο τους να φτάνουν χέρι-χέρι στον χώρο της εκδήλωσης.

Το πάρτι δεν περιορίστηκε μόνο στις ευχές προς τους μελλόνυμφους. Οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε παιχνίδια στην παραλία, πέρασαν χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι αργά, με τη μουσική να δίνει τον ρυθμό σε μια ημέρα γεμάτη κέφι και χαμόγελα.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα δεν έκρυψαν τη χαρά και τη συγκίνησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Οι δυο τους χόρεψαν αγκαλιασμένοι, ενώ αντάλλαξαν και ένα τρυφερό φιλί που καταγράφηκε από τα κινητά των φίλων τους και γρήγορα έκανε τον γύρο των social media.

Οι εικόνες από το pre-wedding πάρτι άρχισαν αμέσως να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, με τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού να τους στέλνουν ευχές για τον επικείμενο γάμο και να σχολιάζουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.