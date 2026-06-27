Έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφή είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς συμφώνησε σε όλα με την Τουν για την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ και τη Δευτέρα (29/7) θα μπουν οι υπογραφές και ο παίκτης θα αναχωρήσει για την Ολλανδία.

Οι μεταγραφικές κινήσεις των «πράσινων» συνεχίζονται με την απόκτηση του 24χρονου Βορειομακεδόνα επιθετικού, καθώς υπάρχει συμφωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τουν, με την οποία έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο.

Οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό που φτάνει στα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ ο Ράστοντερ έχει πει «ναι» στην πρόταση για τετραετές συμβόλαιο, το οποίο θα υπογράψει τη Δευτέρα (29/7), για να ολοκληρωθεί έτσι η μεταγραφή του.

Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, ο Ράστοντερ αναμένεται στην Ολλανδία την Τρίτη (30/6) για να γνωρίσει τους νέους συμπαίκτες του και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ.