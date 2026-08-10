Η Ανδρομάχη έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που συνδέθηκε άμεσα από τα δημοσιεύματα με τις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή, γράφοντας: «Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά “κατώτεροι των περιστάσεων”».

Το μήνυμα δημοσιεύτηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου, μαζί με ένα βίντεο στο οποίο η τραγουδίστρια ερμηνεύει στίχους από το νέο της τραγούδι. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται ακόμη η φράση «Είναι ανοιχτά τα δικαστήρια και σήμερα».

Η Ανδρομάχη επέλεξε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο με ένα ακόμη μήνυμα προς τις γυναίκες που την ακολουθούν: «Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι».

Η φράση που προκάλεσε ερωτήματα

Η επιλογή της συγκεκριμένης φράσης ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν δημοσιευτεί πληροφορίες για την προσωπική ζωή της Ανδρομάχης και τον Γιώργο Λιβάνη.

Τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσια επιβεβαίωση ή διάψευση από τους ίδιους.

Έτσι, το μήνυμα της τραγουδίστριας απέκτησε διαφορετική διάσταση στα social media, χωρίς όμως η ίδια να αναφέρει στην ανάρτησή της σε ποιο πρόσωπο ή σε ποια κατάσταση αναφέρεται.

Από τη σχέση τους στην οικογένεια

Η σχέση της Ανδρομάχης με τον Γιώργο Λιβάνη έγινε γνωστή και επίσημα στις αρχές του 2024. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς γεννήθηκε ο γιος τους.

Η οικογενειακή τους ζωή συνεχίστηκε με τον γάμο και τη βάφτιση του παιδιού τους, τον Οκτώβριο του 2025. Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος, όπως και ο πατέρας του τραγουδιστή.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν κρατήσει κατά διαστήματα χαμηλούς τόνους σχετικά με την προσωπική τους ζωή. Μέχρι σήμερα δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις πληροφορίες που θέλουν τη σχέση τους να περνά περίοδο κρίσης.

Η νέα ανάρτηση της Ανδρομάχης, πάντως, ήταν αρκετή για να προκαλέσει νέα συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, με την ίδια να περιορίζεται στο μήνυμα που επέλεξε να δημοσιεύσει στους ακολούθους της.