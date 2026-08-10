Ο όρος «doula» ακούγεται όλο και συχνότερα όταν γίνεται λόγος για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο που παρέχει στη γυναίκα συνεχή, μη ιατρική υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια του τοκετού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη λοχεία.

Η doula μπορεί να βρίσκεται δίπλα στην έγκυο κατά τον τοκετό, να τη βοηθά να αλλάζει στάσεις, να της κάνει μασάζ, να της προσφέρει συναισθηματική ενθάρρυνση και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ήρεμου περιβάλλοντος. Μπορεί επίσης να υποστηρίζει τον σύντροφο ή την οικογένεια, εξηγώντας τι συμβαίνει και βοηθώντας τους να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι τι δεν είναι: η doula δεν είναι μαία, μαιευτήρας ή άλλος επαγγελματίας υγείας και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική παρακολούθηση του τοκετού.

Από πού προέρχεται ο όρος «doula»

Η λέξη προέρχεται από την ελληνική «δούλα», η οποία ιστορικά σήμαινε γυναίκα υπηρέτρια ή σκλάβα.

Η σύγχρονη σημασία της, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική.

Ο όρος επανήλθε στη χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1970, όταν η ιατρική ανθρωπολόγος Dana Raphael τον χρησιμοποίησε για να περιγράψει γυναίκες που υποστήριζαν μητέρες κατά τον θηλασμό.

Αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα για τις γυναίκες που προσφέρουν συνεχή υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό.

Οι πρώτες μελέτες που έφεραν τον ρόλο της doula περισσότερο στο προσκήνιο πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές Marshall Klaus και John Kennell, οι οποίοι παρατήρησαν ότι η συνεχής παρουσία ενός υποστηρικτικού προσώπου κατά τον τοκετό μπορούσε να συνδέεται με μικρότερη διάρκειά του και λιγότερες ιατρικές παρεμβάσεις.

Σε ποιες χώρες υπάρχουν «doula»

Ο θεσμός δεν περιορίζεται σε μία χώρα. «Doula» δραστηριοποιούνται εδώ και δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είναι επίσης γνωστές στη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο τρόπος λειτουργίας τους, η εκπαίδευση και το αν υπάρχει κάποια μορφή επαγγελματικής πιστοποίησης διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένα συστήματα υγείας οι doulas συνεργάζονται στενά με μαίες και μαιευτικές μονάδες. Σε άλλα λειτουργούν κυρίως ως ιδιώτες επαγγελματίες τους οποίους επιλέγει και αμείβει απευθείας η γυναίκα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναγνωρίσει τη σημασία της συνεχούς υποστήριξης κατά τον τοκετό και συστήνει στις γυναίκες να μπορούν να έχουν δίπλα τους ένα πρόσωπο της επιλογής τους. Αυτό μπορεί να είναι ο σύντροφος, συγγενής, φίλος ή ένα άτομο εκπαιδευμένο στην υποστήριξη του τοκετού, όπως μια doula.

Τι ακριβώς κάνει κατά τον τοκετό

Η βασική δουλειά της doula είναι η συνεχής παρουσία και υποστήριξη.

Μπορεί να βοηθήσει τη γυναίκα να βρει πιο άνετες στάσεις, να περπατήσει ή να κινηθεί, να χρησιμοποιήσει τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης ή να δεχτεί μασάζ. Παράλληλα, προσφέρει συναισθηματική στήριξη, καθησυχάζοντας τη γυναίκα και βοηθώντας την να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια διαδικασία που μπορεί να είναι έντονη και αγχωτική.

Ορισμένες doulas ασχολούνται αποκλειστικά με τον τοκετό, ενώ άλλες προσφέρουν υπηρεσίες και μετά τη γέννα, βοηθώντας τη νέα μητέρα κατά τις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες της λοχείας.

Η συνεχής υποστήριξη κατά τη διάρκεια του τοκετού έχει μελετηθεί εκτενώς.

Μεγάλη συστηματική ανασκόπηση της Cochrane, η οποία περιέλαβε 26 μελέτες και περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες, έδειξε ότι οι γυναίκες που είχαν συνεχή υποστήριξη κατά τον τοκετό είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν κολπικά.

Παρουσίαζαν επίσης μικρότερη πιθανότητα χρήσης ορισμένων μορφών αναλγησίας, ενώ κατά μέσο όρο ο τοκετός διαρκούσε λιγότερο. Παράλληλα, οι γυναίκες δήλωναν συχνότερα ικανοποιημένες από την εμπειρία της γέννας, ενώ καταγράφηκαν λιγότερες περιπτώσεις νεογνών με χαμηλή βαθμολογία Apgar στα πέντε λεπτά μετά τη γέννηση.

Δεν είναι απολύτως σαφές ποιος μηχανισμός εξηγεί τα αποτελέσματα αυτά. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η συνεχής παρουσία ενός έμπιστου ανθρώπου μειώνει το άγχος και τον φόβο, ενισχύει την αυτοπεποίθηση της γυναίκας και διευκολύνει την κινητικότητά της κατά τον τοκετό. Παρόμοια θετικά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί και όταν μια γυναίκα έχει συνεχή φροντίδα από την ίδια μαία.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε doula και μαία

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Η μαία είναι επαγγελματίας υγείας με κλινική εκπαίδευση και αρμοδιότητα να παρακολουθεί την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την κατάσταση της μητέρας και του νεογνού.

Η doula παρέχει μη κλινική υποστήριξη. Δεν εξετάζει τη γυναίκα, δεν αξιολογεί την πορεία του τοκετού, δεν ελέγχει τον καρδιακό ρυθμό του εμβρύου και δεν είναι υπεύθυνη για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Αντίστοιχα, ο μαιευτήρας έχει την ευθύνη της ιατρικής αντιμετώπισης και της διαχείρισης ενδεχόμενων επιπλοκών.

Στην καλύτερη περίπτωση, οι τρεις ρόλοι λειτουργούν συμπληρωματικά: η doula προσφέρει συνεχή προσωπική υποστήριξη, ενώ η μαία και ο γιατρός αναλαμβάνουν την κλινική ασφάλεια.

Είναι ουσιαστικά η μαμή των παλαιότερων χρόνων, όταν δεν υπήρχε η απαραίτητη εκπαίδευση.

Τι δεν πρέπει να κάνει μια doula

Τα όρια του ρόλου της είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Μια doula δεν πρέπει να πραγματοποιεί κλινικές πράξεις, όπως κολπικές εξετάσεις ή παρακολούθηση του καρδιακού παλμού του μωρού.

Δεν πρέπει επίσης να δίνει ιατρικές συμβουλές ή να προτείνει στη γυναίκα να αγνοήσει τις οδηγίες του μαιευτήρα ή της μαίας.

Δεν λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό της γυναίκας και δεν πρέπει να την πιέζει να ακολουθήσει συγκεκριμένες επιλογές για τον τοκετό επειδή συμφωνούν με τις προσωπικές της πεποιθήσεις.

Και κυρίως, δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως αντικαταστάτρια της μαίας ή του μαιευτήρα.

Όταν ξεπερνιούνται τα όρια

Η σχέση ανάμεσα στις doulas και τους επαγγελματίες υγείας δεν είναι πάντα χωρίς προβλήματα.

Έρευνες έχουν καταγράψει περιπτώσεις στις οποίες μαίες και γιατροί θεωρούν ότι μια doula έχει υπερβεί τον υποστηρικτικό της ρόλο και επιχειρεί να επηρεάσει ιατρικές αποφάσεις.

Το σοβαρότερο ζήτημα προκύπτει όταν η doula χρησιμοποιείται αντί για επαγγελματία υγείας σε έναν τοκετό.

Υποθέσεις σε διαφορετικές χώρες έχουν δείξει ότι ένας τοκετός χωρίς κατάλληλη ιατρική ή μαιευτική παρακολούθηση μπορεί να έχει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες εάν παρουσιαστεί ξαφνική επιπλοκή.

Η παρουσία μιας doula, επομένως, δεν καθιστά έναν τοκετό ιατρικά επιτηρούμενο.

Δεν έχουν όλες την ίδια εκπαίδευση

Ένα επιπλέον ζήτημα είναι ότι ο τίτλος «doula» δεν αντιστοιχεί παντού στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα κατάρτισης διαφέρουν σημαντικά. Κάποια διαρκούν λίγες ημέρες, ενώ άλλα προβλέπουν πολύμηνη εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και καθοδήγηση από πιο έμπειρους επαγγελματίες.

Σε αρκετές χώρες το επάγγελμα δεν είναι κρατικά ρυθμιζόμενο με τον ίδιο τρόπο που είναι εκείνο της μαίας ή του γιατρού.

Γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν στις γυναίκες που σκέφτονται να συνεργαστούν με doula να εξετάζουν την εκπαίδευση, την εμπειρία, τις υπηρεσίες που προσφέρει και κυρίως το κατά πόσο αναγνωρίζει με σαφήνεια τα όρια του ρόλου της.

Το βασικό πλεονέκτημα είναι η συνεχής παρουσία

Η ουσία του θεσμού βρίσκεται τελικά σε κάτι αρκετά απλό: στη συνεχή παρουσία ενός ανθρώπου που έχει ως μοναδικό ρόλο να υποστηρίζει τη γυναίκα.

Σε σύγχρονα μαιευτικά συστήματα, όπου οι μαίες και οι γιατροί μπορεί να φροντίζουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία γυναίκες και να έχουν αυξημένες κλινικές υποχρεώσεις, η doula μπορεί να καλύψει το κομμάτι της συνεχούς προσωπικής και συναισθηματικής στήριξης.

Όταν συνεργάζεται με τους επαγγελματίες υγείας και παραμένει μέσα στα όρια του ρόλου της, μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον υποστηρικτικό πρόσωπο για τη γυναίκα και την οικογένειά της.

Δεν αντικαθιστά, όμως, την ιατρική και μαιευτική φροντίδα. Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη διάκριση για όποιον προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι – και τι δεν είναι – μια doula.