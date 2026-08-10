Στα δημοσιεύματα σχετικά με την αποκόλληση σοβά σε χώρο του Βενιζέλειου Νοσοκομείου απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας όσους αναδεικνύουν το περιστατικό ότι επιχειρούν να παρουσιάσουν μια στρεβλή εικόνα για την κατάσταση στο ΕΣΥ.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για εργαζομένους, καθώς ο χώρος ήταν κενός. «Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρόκειται για συμβάν που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, ενώ γνωστοποίησε ότι η διοίκηση έχει ζητήσει από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους, τόσο μέσω γραπτών όσο και μέσω προφορικών οδηγιών.

Απαντώντας στην κριτική για την κατάσταση των νοσοκομειακών υποδομών, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του.»

Εχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως «συμμορίας της μιζέριας» να μεγαλοποιεί το ο,τιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ. Λοιπόν. Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι… pic.twitter.com/fiuiUASPDb — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 10, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Έχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως «συμμορίας της μιζέριας» να μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ. Λοιπόν. Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο. Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου.

Σήμερα που έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση.

Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις.

Θέλω να δείτε στην πρώτη φώτο για τί είδους ζημιά ακριβώς μιλάμε, σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο.

Μετά δείτε πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό σήμερα.

Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί ν υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του.

Καλό δεκαπενταύγουστο με Υγεία».