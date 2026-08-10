Στους Παξούς βρέθηκαν η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος, διευρύνοντας τον κύκλο των μετακινήσεών τους στο Ιόνιο κατά τη διάρκεια των φετινών θερινών τους διακοπών.

Έχοντας προηγηθεί η παραμονή τους στην Κεφαλονιά και οι επισκέψεις στην παραλία Φτέρη, το ζευγάρι επέλεξε τον συγκεκριμένο προορισμό για μια σύντομη εξόρμηση, αυτή τη φορά μαζί με φιλικά τους πρόσωπα.

Το βράδυ της Δευτέρας 10 Αυγούστου, η Τατιάνα Στεφανίδου ανάρτησε ένα νέο reel στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο αποτυπώνονται στιγμιότυπα από την παραμονή τους στο νησί.

Το μήνυμα της παρουσιάστριας

Στο οπτικό υλικό δεσπόζουν τα θαλάσσια τοπία της περιοχής, οι θαλάσσιες βόλτες της παρέας και το ηλιοβασίλεμα.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση, η δημοσιογράφος σημείωσε:

«Το ηλιοβασίλεμα είναι πιο όμορφο όταν το μοιράζεσαι».

Τα νησιά του Ιονίου συνιστούν διαχρονικό προορισμό για την Τατιάνα Στεφανίδου και τον Νίκο Ευαγγελάτο, καθώς τα επισκέπτονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών τους υποχρεώσεων.