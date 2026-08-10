Σε σχεδόν 70% της Γαλλίας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού στη χρήση του νερού, καθώς η ξηρασία επιδεινώνεται από τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα που πλήττουν τη χώρα τους τελευταίους τρεις μήνες.

Το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης ανακοίνωσε ότι η Γαλλία διανύει μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο ξηρασίας, με την κλιματική αλλαγή να αυξάνει την πίεση στους υδάτινους πόρους.

«Την ώρα που η Γαλλία διανύει μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο ξηρασίας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεχίζουν να επιτείνουν την πίεση στους υδάτινους πόρους», ανέφερε το υπουργείο.

67 νομοί σε κατάσταση κρίσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 9ης Αυγούστου, 99 νομοί στη μητροπολιτική Γαλλία βρίσκονταν τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής.

Από αυτούς, 67 νομοί είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση κρίσης, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 21 νομοί βρίσκονταν σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης.

Η κατάσταση κρίσης σημαίνει ότι η χρήση του νερού περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες ανάγκες, όπως η υγεία, η πολιτική ασφάλεια, το πόσιμο νερό και η δημόσια υγιεινή.

Τι απαγορεύεται ή περιορίζεται

Στα επίπεδα συναγερμού και ενισχυμένης επιτήρησης, οι αρχές επιβάλλουν περιορισμούς σε καθημερινές και αγροτικές χρήσεις του νερού.

Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, το πότισμα κήπων και χώρων πρασίνου, το γέμισμα πισινών, το πλύσιμο αυτοκινήτων και την άρδευση καλλιεργειών.

Στόχος είναι να προστατευθούν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού και να διασφαλιστεί η παροχή για τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού.

Σύσκεψη για την κρίση την Τετάρτη

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπού αναμένεται να συναντηθεί με τα μέλη της Επιτροπής Υδρολογικής Πρόβλεψης και Παρακολούθησης, καθώς και με νομάρχες.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα βρεθούν οι προκλήσεις που δημιουργεί η ξηρασία, η κατάσταση των υδάτινων πόρων και τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαχείριση της κρίσης.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένη πίεση από τις υψηλές θερμοκρασίες και την έλλειψη βροχοπτώσεων, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η διαχείριση του νερού εξελίσσεται σε κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα.