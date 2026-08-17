Στο ακτινολογικό τμήμα νοσοκομείου στη Βούλα βρέθηκε η Καίτη Φίνου το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8), δημοσιεύοντας βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η ηθοποιός κατέγραψε στιγμιότυπο από τον χώρο των εξετάσεων, επιλέγοντας να μην αναφερθεί στη διάγνωση ή στο συγκεκριμένο ιατρικό πρόβλημα που την οδήγησε εκεί.

Το βίντεο στα social media και τα σχόλια για το προσωπικό

Στη λεζάντα που συνόδευε το οπτικό υλικό, η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο».

Παράλληλα, μιλώντας στην κάμερα, σχολίασε την εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος και την αντιμετώπιση που είχε από τους εργαζόμενους:

«Είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι, τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν, είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Στη Βούλα είμαι και είναι πάρα πολύ καθαρά, πολύ εξυπηρετικοί είναι με όλους αν και δεν έχει πολύ κόσμο». Η ηθοποιός περιόρισε την ενημέρωση προς τους ακολούθους της αποκλειστικά στην παρουσία της στον χώρο των εξετάσεων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επιπλέον αναφορά στις λεπτομέρειες της νοσηλείας της