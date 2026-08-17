Νεκρός από πυρά αγνώστων έπεσε στην πόλη Χομς της Συρίας ο 46χρονος Νάντερ Μπούλος Τάνους (Nader Boulos Tannous), Σύρος με σουηδική υπηκοότητα, ο οποίος είχε επιστρέψει στη χώρα έπειτα από χρόνια παραμονής στη Σουηδία.

Ο Τάνους δέχθηκε την επίθεση το βράδυ της 15ης Αυγούστου, ενώ επέστρεφε από την εργασία του προς το σπίτι του, στη συνοικία Καράμ αλ-Λουζ της Χομς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένειά του, άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του και στη συνέχεια διέφυγαν.

Πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε συριακές πηγές ανέφεραν ότι οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Nader Boulos Tannous, who recently returned to Syria from #Sweden, was shot dead last night by gunmen on a motorcycle in the Karam al-Louz district of Homs.

Originally from Wadi al-Nasara ("Valley of the Christians"), his murder raises urgent concerns. Whether driven by sectarian… pic.twitter.com/3mx1jFlvH8 — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@ColdBrief) August 16, 2026

Δέχθηκε τρεις σφαίρες

Πηγή από την οικογένεια του 46χρονου ανέφερε στο αραβόφωνο σουηδικό μέσο Alkompis ότι ο Τάνους δέχθηκε τρεις σφαίρες, στον ώμο, στα πλευρά και στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι ένοπλοι εγκατέλειψαν το σημείο μετά την επίθεση.

Ο Νάντερ Μπούλος Τάνους καταγόταν από το χωριό Αλ-Κάιμα, στην περιοχή Ουάντι αλ-Νασάρα, γνωστή και ως «Κοιλάδα των Χριστιανών», στην επαρχία της Χομς. Είχε εγκαταλείψει τη Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου και είχε μεταβεί στη Σουηδία περίπου το 2015, ενώ αργότερα απέκτησε και τη σουηδική υπηκοότητα.

Είχε επιστρέψει στη Συρία για να αρχίσει ξανά τη ζωή του

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον του, ο 46χρονος σχεδίαζε να εγκατασταθεί ξανά στην πατρίδα του και να εργαστεί στο επάγγελμα που γνώριζε, την κομμωτική. Κατά την παραμονή του στη Σουηδία είχε εργαστεί σε διάφορους κλάδους, όμως πριν επιστρέψει στη Συρία είχε μιλήσει σε φίλους του για την επιθυμία του να ανοίξει δικό του κατάστημα και να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη χώρα.

Παράλληλα, είχε αρχίσει να ανακαινίζει το παλιό σπίτι της οικογένειάς του στο χωριό του, προκειμένου να μπορεί να μένει εκεί κατά τις επισκέψεις του.

Άγνωστο μέχρι στιγμής το κίνητρο της δολοφονίας

Η δολοφονία προκάλεσε ανησυχία και συζητήσεις για το κατά πόσο η επίθεση ενδέχεται να είχε θρησκευτικό ή σεκταριστικό υπόβαθρο, δεδομένης της χριστιανικής καταγωγής του θύματος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ένα τέτοιο κίνητρο.

Μέλος της οικογένειας δήλωσε ότι οι συγγενείς δεν κατηγορούν συγκεκριμένο πρόσωπο ή οργάνωση και αναμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οικογένεια δεν γνώριζε να είχε ο Τάνους προηγούμενες διαφορές ή προβλήματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη δολοφονία του.

Οι συριακές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των δραστών ούτε έχει ανακοινωθεί επισήμως το κίνητρο της δολοφονίας.

#Greece 🇬🇷 strongly condemns the loss of Nader Tannous on a very symbolic day for Christianity, the Dormition of the Theotokos. We call for a swift investigation of his killing.

The perpetrators of this heinous act should be immediately brought to justice. pic.twitter.com/VWmgJYG0q6 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 17, 2026

Καταδικάζει τη δολοφονία και ζητά άμεση έρευνα το ελληνικό ΥΠΕΞ:

Τη δολοφονία του Νάντερ Τάνους στη Συρία καταδικάζει απερίφραστα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του, ζητώντας την ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης και την άμεση προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη. Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι ο θάνατός του σημειώθηκε σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Χριστιανισμό, την Κοίμηση της Θεοτόκου.

«Οι δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης πρέπει να οδηγηθούν άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης», αναφέρει, ενώ επαναλαμβάνει την ανάγκη λήψης «στοχευμένων και αποτελεσματικών μέτρων» για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των κοινοτήτων στη Συρία.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και τους φίλους του», καταλήγει η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.