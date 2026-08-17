Ο τυφώνας «Λάλα» απομακρύνεται από τη Χαβάη, αφήνοντας πίσω του εικόνες εκτεταμένης καταστροφής στη νοτιοανατολική πλευρά του αρχιπελάγους και ιδιαίτερα στο Μεγάλο Νησί. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ δρόμοι καταστράφηκαν και περισσότερα από 100 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή εξαφανίστηκαν από τα ορμητικά νερά.

Η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη επιβεβαίωσε δύο θανάτους από το πέρασμα του τυφώνα και προειδοποίησε ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των πεσμένων γραμμών ηλεκτροδότησης».



Τμήματα της εθνικής οδού Παχάλα κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση προς περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο. Ο κυβερνήτης έκανε λόγο για καταρράκτες που παρέσυραν γέφυρες, ενώ πτώσεις δέντρων και φερτά υλικά κατέστησαν αρκετά σημεία του οδικού δικτύου απροσπέλαστα. Η ένταση της κακοκαιρίας αποτυπώνεται και στις εικόνες από το Rainbow Falls στο Hilo, όπου η ορμή του νερού άλλαξε πλήρως το τοπίο πριν και μετά την καταιγίδα.

Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, is roaring as Hurricane Lala brought torrential rain this weekend. pic.twitter.com/lFGGkduy24 — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026

Οι εικόνες που έρχονται από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, κατολισθήσεις να έχουν καλύψει τμήματα του οδικού δικτύου και συνεργεία να επιχειρούν για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν γενικά άσκοπες μετακινήσεις. Περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στα νησιά της Χαβάης, μετά τις θυελλώδεις ριπές που σάρωσαν τις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.

#Impresionante La tormenta tropical "Lala" pasó cerca de Hawái sin tocar tierra, pero hubo presencia de fuertes lluvias e intensas rachas de vientos. También cambió radicalmente la intensidad del agua de las conocidas cascadas hawaianas de Rainbow Falls pic.twitter.com/0k8ICZSEGy — Red Libre Noticias (@RedLibreNoticia) August 17, 2026

Σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής πλησίασε το ένα μέτρο, ενώ οι ισχυρότερες ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 161 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή του Μάουνα Κέα.

HURRIKAN LALA BRINGT SCHWERE ÜBERSCHWEMMUNGEN NACH HAWAII …https://t.co/4Os3KmZlYq — hendrik R. hannes (@hendrikRhannes) August 17, 2026

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο «Λάλα» κινείτο δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 28 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ οι μέγιστοι συνεχείς άνεμοι έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά την απομάκρυνση του συστήματος, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι από πλημμύρες, κατολισθήσεις και κατεστραμμένες υποδομές παραμένουν αυξημένοι.