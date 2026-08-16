Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές Αρχές στην Εύβοια, όταν ένας άνδρας κατήγγειλε ότι η γυναίκα του κρατούνταν όμηρος σε άγνωστο σημείο.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και, αξιοποιώντας το σήμα από το κινητό της γυναίκας, κατάφεραν να εντοπίσουν την τοποθεσία της στον Θεολόγο.

Όταν έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν τις πόρτες ανοιχτές και τη γυναίκα μαζί με έναν αλλοδαπό άνδρα. Η παρουσία των αστυνομικών φαίνεται πως προκάλεσε έκπληξη και στους δύο.

Δεν ήταν απαγωγή – ήταν εξωσυζυγική σχέση

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο άνδρας που αρχικά καταγγέλθηκε ως απαγωγέας δεν κρατούσε τη γυναίκα παρά τη θέλησή της. Οι δύο τους διατηρούσαν σχέση και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζούσαν μαζί από τον περασμένο Ιούνιο.

Ωστόσο, πριν από την άφιξη της Αστυνομίας είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους. Ο άνδρας φέρεται να της φώναξε και να της τράβηξε τα μαλλιά.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα έστειλε μήνυμα στον πρώην σύζυγό της ζητώντας του να πάει να την πάρει. Η επικοινωνία αυτή φαίνεται πως οδήγησε στην καταγγελία περί απαγωγής και στην κινητοποίηση των Αρχών.

Η ίδια, από την πλευρά της, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πρώην άνδρα της για εξύβριση.

Συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα

Η υπόθεση, πάντως, δεν ολοκληρώθηκε με την εξακρίβωση ότι δεν υπήρχε απαγωγή.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του αλλοδαπού άνδρα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.

Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Χαλκίδας.