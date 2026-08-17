Σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κινήθηκε τον Ιούλιο η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, με τη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση να ξεπερνά πλέον το όριο των 200 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA για τον Ιούλιο του 2026, η ελληνική αγορά εμφανίζει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: τα διαθέσιμα καταλύματα μειώνονται, όμως οι τιμές και τα έσοδα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η διαθέσιμη προσφορά στην Ελλάδα υποχώρησε κατά σχεδόν 2%, εξέλιξη που συνδέεται και με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων που εφαρμόζεται από τον περασμένο Οκτώβριο. Αντίθετα, συνολικά στην Ευρώπη η προσφορά αυξήθηκε κατά 1,9%, φτάνοντας τα 4,18 εκατομμύρια ακίνητα.

Στα 200,35 ευρώ η μέση διανυκτέρευση

Η μείωση των διαθέσιμων καταλυμάτων συνοδεύτηκε από σημαντική άνοδο των τιμών.

Η μέση ημερήσια τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 200,35 ευρώ, αυξημένη κατά 12,8% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Στην Ευρώπη, η μέση τιμή έφτασε τα 159,20 ευρώ, με μικρότερη αύξηση, της τάξης του 8,2%.

Έτσι, ένας επισκέπτης πλήρωνε τον Ιούλιο κατά μέσο όρο περίπου 41 ευρώ περισσότερα για μία διανυκτέρευση στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ελληνική αγορά βρέθηκε μάλιστα πάνω από άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Κροατία.

Άλμα και στα έσοδα

Η αύξηση των τιμών αποτυπώθηκε ακόμη πιο έντονα στα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση.

Το RevPAR (εσόδο ανά διαθέσιμο δωμάτιo) στην Ελλάδα ανήλθε στα 142,80 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,3%, όταν στην Ευρώπη διαμορφώθηκε στα 110,10 ευρώ με αύξηση 7,7%. Την ίδια στιγμή, οι πραγματικές διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 1,9%, φτάνοντας τα 2,68 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει ότι η αύξηση των εσόδων προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τις υψηλότερες τιμές και όχι από θεαματική αύξηση του αριθμού των κρατήσεων.

Κερδίζουν έδαφος τα ακριβότερα καταλύματα

Ανοδικά κινήθηκε και η πληρότητα, ιδιαίτερα στις ακριβότερες κατηγορίες. Στα πολυτελή καταλύματα έφτασε το 48,75%, αυξημένη κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στα υπερπολυτελή διαμορφώθηκε στο 56,39%, με άνοδο 4 μονάδων. Συνολικά, η πληρότητα στην Ελλάδα άγγιξε το 71,3%, έναντι 69,2% στην Ευρώπη, στοιχείο που δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ταξιδιωτών εξακολουθεί να επιλέγει ακριβότερες κατηγορίες διαμονής παρά την άνοδο των τιμών.

Δυνατός Σεπτέμβριος και Οκτώβριος

Θετικά είναι τα μηνύματα και για το φθινόπωρο. Οι προκρατήσεις δείχνουν αύξηση 1,6% για τον Αύγουστο, αλλά πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα για τους επόμενους μήνες. Οι κρατήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 6,9% τον Σεπτέμβριο και 6% τον Οκτώβριο, ενώ το RevPAR αναμένεται να ενισχυθεί κατά 16,9% και 15,9% αντίστοιχα.

Οι τιμές παραμένουν παράλληλα σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση διανυκτέρευση να υπολογίζεται στα 152,34 ευρώ τον Σεπτέμβριο και στα 148,58 ευρώ τον Οκτώβριο.

Η εικόνα δείχνει ότι η τουριστική κίνηση απλώνεται όλο και περισσότερο πέρα από την κορύφωση του καλοκαιριού, χωρίς να απαιτείται σημαντική υποχώρηση των τιμών για να διατηρηθεί η ζήτηση.