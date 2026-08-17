Ο καρκίνος του μαστού φαίνεται πως μπορεί να αξιοποιεί έναν απρόσμενο σύμμαχο μέσα στον ίδιο τον οργανισμό: κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Νέα έρευνα δείχνει ότι στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, τα μακροφάγα απελευθερώνουν την πρωτεΐνη BDNF, η οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη νευρικών ινών μέσα στους όγκους.

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι ένας τύπος καρκίνου που δεν διαθέτει υποδοχείς για οιστρογόνα και προγεστερόνη ούτε την πρωτεΐνη HER2, με αποτέλεσμα ορισμένες από τις στοχευμένες θεραπείες που χρησιμοποιούνται σε άλλες μορφές καρκίνου του μαστού να μην είναι κατάλληλες.

Η ανακάλυψη προέρχεται από ερευνητές του University of Oklahoma και αφορά έναν μηχανισμό που μέχρι σήμερα δεν είχε αποσαφηνιστεί. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Cell Death & Differentiation.

Εδώ και χρόνια είναι γνωστό ότι πολλοί συμπαγείς όγκοι περιέχουν νευρικές ίνες. Το ερώτημα ήταν πώς αυτές οι ίνες καταφέρνουν να εισχωρήσουν στον καρκινικό ιστό. Τα νέα ευρήματα δίνουν μια πιθανή εξήγηση.

Τα μακροφάγα φαίνεται να ανοίγουν τον δρόμο στα νεύρα

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι όγκοι προσελκύουν μακροφάγα, κύτταρα που φυσιολογικά συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις και στην αποκατάσταση τραυματισμένων ιστών.

Όταν τα μακροφάγα εισέρχονται στον όγκο, παράγουν BDNF, μια πρωτεΐνη που έχει γνωστό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση των νευρικών κυττάρων. Στην περίπτωση του καρκίνου, το ίδιο σήμα φαίνεται να χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο, προσελκύοντας νεύρα προς τον όγκο.

Η ερευνητική ομάδα εξετάζει πλέον κατά πόσο η παρουσία αυτών των νεύρων συνδέεται με την εξέλιξη της νόσου και με την ικανότητα των όγκων να αντιστέκονται στη θεραπεία.

Η Maureen Cox, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του University of Oklahoma και ερευνήτρια στο OU Health Stephenson Cancer Center, εξήγησε τον ρόλο των μακροφάγων:

«Τα μακροφάγα είναι η κρίσιμη πηγή που προσελκύει τα νεύρα στον όγκο. Παρότι τα μακροφάγα συνήθως διαδραματίζουν θετικό ρόλο στον οργανισμό, σε αυτή την περίπτωση του καρκίνου του μαστού διευκολύνουν μια αρνητική λειτουργία».

Τι έδειξε το πείραμα με την αναστολή της BDNF

Οι επιστήμονες θέλησαν στη συνέχεια να εξετάσουν τι συμβαίνει όταν διακόπτεται το συγκεκριμένο σήμα.

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, χρησιμοποίησαν φάρμακο το οποίο εμποδίζει τη δράση της BDNF. Με αυτόν τον τρόπο περιορίστηκε η ανάπτυξη νεύρων μέσα στους όγκους, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξής τους.

Η Cox ανέφερε:

«Φαίνεται πραγματικά πολλά υποσχόμενο το γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το φάρμακο, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, για να στοχεύσουμε την BDNF».

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης την υπόθεση ότι τα νεύρα μπορεί να επηρεάζουν την αντικαρκινική άμυνα του οργανισμού. Όπως σημείωσε η Cox:

«Πιστεύουμε ότι τα νεύρα είναι ανοσοκατασταλτικά, επομένως, αν μπορέσουμε να σταματήσουμε εξαρχής την ανάπτυξή τους, ίσως μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανοσολογική απόκριση ώστε να βοηθήσουμε τον οργανισμό να καταπολεμήσει τον καρκίνο».

Τα στοιχεία από ασθενείς δίνουν νέα δεδομένα

Η ομάδα δεν περιορίστηκε στα πειράματα σε ζώα. Οι ερευνητές ανέλυσαν και στοιχεία από ανθρώπους με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, αναζητώντας ενδείξεις ότι ο ίδιος μηχανισμός μπορεί να εμφανίζεται και στους ασθενείς.

Στους όγκους όπου υπήρχαν αυξημένες ποσότητες μακροφάγων και BDNF, καταγράφηκαν χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης. Το εύρημα προσθέτει στοιχεία στην υπόθεση ότι η σχέση ανάμεσα στα μακροφάγα, την BDNF και τα νεύρα μπορεί να έχει βιολογική σημασία και στον άνθρωπο.

Το επόμενο ερώτημα για τους επιστήμονες είναι τι ακριβώς κάνουν τα νεύρα αφού εγκατασταθούν μέσα στον όγκο.

Μία από τις πιθανότητες που εξετάζονται αφορά την αγγειογένεση, δηλαδή τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων που μπορούν να παρέχουν στον όγκο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις από άλλες έρευνες ότι καρκινικά κύτταρα μπορούν να κινούνται κατά μήκος νευρικών ινών, καθώς απομακρύνονται από την αρχική εστία.

Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει να εξετάσει την ίδια προσέγγιση και στον υψηλού βαθμού καρκίνο των ωοθηκών, αναζητώντας εάν ο μηχανισμός μπορεί να εμφανίζεται και σε άλλη επιθετική μορφή καρκίνου.

«Τελικά, θέλουμε να ενεργοποιήσουμε ξανά την αντικαρκινική ανοσία στους ασθενείς με καρκίνο, ώστε το ίδιο τους το ανοσοποιητικό σύστημα να μπορεί να απορρίψει τους όγκους», δήλωσε η Cox.