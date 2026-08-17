Το όνομα της κόρης τους ανακοίνωσαν η πριγκίπισσα Ευγενία της Βρετανίας και ο Τζακ Μπρούκσμπανκ τη Δευτέρα μέσω Instagram, ακριβώς 14 ημέρες μετά τον τοκετό στις 3 Αυγούστου.

Το τρίτο παιδί της οικογένειας, που έχει δύο μεγαλύτερους αδελφούς, τον πεντάχρονο August και τον τριών ετών Ernest, ονομάστηκε Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.

Οι δηλώσεις, οι φωτογραφίες και ο φόρος τιμής

Μαζί με την ανακοίνωση, η πριγκίπισσα Ευγενία δημοσιοποίησε τρία στιγμιότυπα, στα οποία η νεογέννητη εμφανίζεται τυλιγμένη σε γαλάζια κουβέρτα, σε κοντινό πλάνο στο χέρι της, καθώς και κατά τη συνάντησή της με τα αδέλφια της.

Στη σχετική δημοσίευση, η ίδια σημείωσε:

«Πριν από δύο εβδομάδες, σαν σήμερα, καλωσορίσαμε το κορίτσι μας στον κόσμο. Και από τότε έχουμε περάσει την πιο ξεχωριστή, ζεστή και γεμάτη αγάπη περίοδο».

Εξηγώντας το σκεπτικό της ονοματοδοσίας, πρόσθεσε:

«Πήρε το όνομά της από τρεις ανθρώπους που αγαπάμε και θαυμάζουμε, από το παρελθόν και το παρόν, μεταξύ των οποίων και η προγιαγιά της, την οποία κρατάμε κοντά στην καρδιά μας. Το όνομά της αποτελεί μέρος της αγγλικής και της πορτογαλικής ιστορίας, δύο τόπων που αγαπάμε και αποκαλούμε σπίτι μας».

Παράλληλα, συμπλήρωσε:

«Ο Augie και ο Ernie είναι ήδη τα καλύτερα μεγάλα αδέλφια».

Η σειρά διαδοχής και η γέννηση στην Πορτογαλία

Η πρώτη ενημέρωση για τον ερχομό του κοριτσιού είχε γίνει στις 4 Αυγούστου, χωρίς τότε να δοθούν στοιχεία για την ονομασία του.

Η Adelaide, η οποία δεν φέρει τον τίτλο HRH, τοποθετείται στη 15η θέση της σειράς διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο, μετακινώντας τον δούκα του Εδιμβούργου στην 16η θέση.

Αποτελεί το 15ο δισέγγονο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και το τρίτο που ήρθε στον κόσμο μετά το 2022.

Για τον Andrew Mountbatten-Windsor είναι το πέμπτο εγγόνι, μετά τη γέννηση της κόρης της πριγκίπισσας Βεατρίκης, Athena Mapelli Mozzi, τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.

Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, όπου η πριγκίπισσα Ευγενία και ο Τζακ Μπρούκσμπανκ διατηρούν σπίτι, αποτελώντας μια από τις σπάνιες περιπτώσεις γεννήσεων μελών της βασιλικής οικογένειας εκτός βρετανικού εδάφους.