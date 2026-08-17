Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο (18/08, 22:00) την Λέφσκι Σόφιας στο «Βασίλ Λέφσκι» για τα play offs του Champions League και θα έχει την δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο γήπεδο της Βουλγαρικής πρωτεύουσας θα βρίσκονται τουλάχιστον 2.000 φίλοι της ΑΕΚ για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Έχουν διατεθεί ήδη 1.600 εισιτήρια σε φιλάθλους της Ένωσης, όμως η διάθεση θα συνεχιστεί και σήμερα καθώς πολλοί φίλοι της θα ταξιδέψουν οδικώς στην Σόφια από διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Παράλληλα, το «Βασίλ Λέφσκι» αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι Βούλγαροι έχουν διαθέσει και τα 38.000 εισιτήρια που έχουν εκδοθεί για την αναμέτρηση.

Μάλιστα, η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που η διοίκηση έχει ζητήσει να μειωθεί η νεκρή ζώνη ανάμεσα στους φίλους της Λέφσκι και της ΑΕΚ για να μπορέσει να πουλήσει περισσότερα εισιτήρια.