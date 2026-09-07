Αίτημα προς τον βασιλιά Κάρολο να παραπέμψει το ζήτημα που αφορά τις αποζημιώσεις για τη δουλεία στη Δικαστική Επιτροπή του Ανακτοβουλίου (JCPC) υπέβαλε η κυβέρνηση της Τζαμάικας, επιδιώκοντας επίσημη νομική γνωμοδότηση για τις ιστορικές ευθύνες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υπουργός Πολιτισμού της χώρας, Ολίβια Γκραντζ, η οποία ηγείται της διπλωματικής αντιπροσωπείας στη βρετανική πρωτεύουσα, ζήτησε από τον μονάρχη να θέσει τρία συγκεκριμένα ερωτήματα στο ανώτατο Εφετείο των υπερπόντιων εδαφών.

Η νομική αυτή κίνηση επικεντρώνεται στο αν η βίαιη μεταφορά και η υποδούλωση εκατομμυρίων Αφρικανών ήταν ποτέ νόμιμη βάσει του δικαίου, αλλά και στο αν υφίσταται θεσμική υποχρέωση καταβολής οικονομικών αποζημιώσεων.

Αναφερόμενη στη συνεργασία με τα Ανάκτορα κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος, η ίδια σημείωσε στο πρακτορείο Reuters: «Δεν προκαταλαμβάνουμε τη διαδικασία, αλλά αισθανόμαστε ενθαρρυμένοι»

Η στάση του Μπάκιγχαμ, η άρνηση της κυβέρνησης και το διεθνές περιβάλλον

Από την πλευρά του Μπάκιγχαμ, εκπρόσωπος του παλατιού υπογράμμισε ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για την προσωπική του δέσμευση στην κατανόηση των ιστορικών αδικιών και των συνεπειών που άφησε το διατλαντικό δουλεμπόριο.

Στον αντίποδα, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης κατέστησε σαφή την αρνητική θέση του Λονδίνου για το οικονομικό σκέλος, δηλώνοντας: «το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πληρώνει, ούτε πρόκειται να πληρώσει αποζημιώσεις»

Η πρωτοβουλία της Τζαμάικας υποστηρίζεται ενεργά από την Κοινότητα της Καραϊβικής και τον πρόεδρο της Γκάνας, Τζον Ντραμάνι Μαχάμα. Η κίνηση αυτή εκδηλώνεται στον απόηχο απόφασης επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία έκρινε ότι τα κράτη οφείλουν να εξετάσουν μέτρα αποκατάστασης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων που προκάλεσε η δουλεία.

Παράλληλα, στο εσωτερικό της Βρετανίας εκδηλώνονται πολιτικές αντιδράσεις, με πολιτικούς σχηματισμούς να ζητούν αυστηρά μέτρα, όπως η ανάκληση βίζας για πολίτες χωρών που εγείρουν τέτοια αιτήματα.

Απαντώντας στους προβληματισμούς και τις ενστάσεις που διατυπώνονται διεθνώς, η Ολίβια Γκραντζ τόνισε: «Υπάρχει μια παγκόσμια τάση και μεγαλύτερη υποστήριξη για την επανορθωτική δικαιοσύνη. Πάντα θα υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις, όμως εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο»