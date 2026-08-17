Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έφερε ξανά στο προσκήνιο την τουρκική διεκδίκηση γύρω από τον Όμηρο. Στο Μπορνόβα, έξω από τη Σμύρνη, οι τοπικές αρχές επιχειρούν να αξιοποιήσουν τουριστικά μια σπηλιά που συνδέεται με τον ποιητή.



«Οι ντόπιοι αποκαλούσαν ανέκαθεν αυτή την περιοχή Κοιλάδα του Ομήρου. Ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο έρχονταν για να δουν τη σπηλιά όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο Όμηρος συνέθεσε τα ποιήματά του», λέει στο AFP ο ερευνητής Αλτάν Αλτίν.

Τι έγραφε ο Παυσανίας για τον Όμηρο και τη Σμύρνη

Ο Παυσανίας έγραφε τον 2ο αιώνα μ.Χ. ότι «Οι Σμυρναίοι έχουν τον ποταμό Μέλητα, με τα όμορφα νερά του, και στις πηγές του υπάρχει ένα σπήλαιο, όπου λένε ότι ο Όμηρος συνέθεσε τα ποιήματά του».

Is this cave in Turkey where Homer wrote 'The Odyssey'?

Our @AFP story on a cave, in Bornova, in Izmir province, known to generations of locals as the place where Homer penned "The Odyssey".

With comments from the researcher @altanaltin, the archaeologist Mehmet Akif Erdem and… pic.twitter.com/sLNPd244zG — Burçin Gerçek (@Grenadinere) August 17, 2026

Η Χίος διεκδικεί επίσης δεσμούς με τον Όμηρο, όμως ο Αλτίν επιμένει «Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Όμηρος είναι από το Μπόρνοβα (Μπουρνόβα). Σε κάθε περίπτωση, είναι από την Ιωνία, η οποία περιλαμβάνει τη Σμύρνη και τη Χίο. Είναι από αυτά τα χώματα».

Το αρχαίο ανάγλυφο που μοιάζει με τη σπηλιά

Ανάγλυφο του 3ου αιώνα π.Χ. που απεικονίζει την αποθέωση του Ομήρου φέρνει στο φως ο Τούρκος ερευνητής, υποστηρίζοντας πως αναπαριστά με ακρίβεια τη σπηλιά στον Μπουρνόβα της Σμύρνης. «Κανείς δεν είχε παρατηρήσει ότι οι λεπτομέρειές του είναι πανομοιότυπες με τη σπηλιά. Είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται τόσο λεπτομερής γεωγραφική περιγραφή», σημειώνει ο ίδιος.

On a hillside overlooking the olive-covered slopes outside Izmir is a cave known to generations of locals as the place where Homer penned “The Odyssey”. “These Homer caves in Bornova are mentioned in more than 30 travelogues” explains Turkish researcher Altan Altin, who has… https://t.co/Jb8ubt1NyU pic.twitter.com/QxLmcVQIpD — alparslan (@alparslanaydin_) August 17, 2026

Παράλληλα, αρχαιολογικά ευρήματα ενισχύουν την ιστορική σύνδεση. «Τα νομίσματα με την απεικόνιση του Ομήρου δείχνουν ότι οι κάτοικοι της αρχαίας Σμύρνης τον θεωρούσαν δικό τους άνθρωπο», εξηγεί ο αρχαιολόγος Μεχμέτ Ακίφ Ερντέμ. Επιπλέον, η χρήση της ιωνικής και αιολικής διαλέκτου στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια υποδηλώνει ότι η περιοχή συγκαταλέγεται στους πιθανούς τόπους καταγωγής του μεγάλου ποιητή.Αρχαιολόγοι παραπέμπουν και σε νομίσματα της αρχαίας Σμύρνης με απεικόνιση του Ομήρου.



Στην περιοχή του Μπόρνοβα υπάρχουν προτομές, εκθέσεις και μνημεία αφιερωμένα στον ποιητή. Ο Ομέρ Εσκί δηλώνει «Η διαφύλαξη της κληρονομιάς του Ομήρου αποτελεί καθήκον μας απέναντι στην ανθρωπότητα. Είναι ένας από τους θεμελιωτές της λογοτεχνίας».

Η πρόταση να φύγει το όνομα του Ομήρου

Το 2024 στελέχη του κυβερνώντος AKP πρότειναν να μετονομαστεί η Κοιλάδα του Ομήρου προς τιμήν Τούρκου μαχητή, επειδή θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να φέρει ελληνικό όνομα. Ο δήμαρχος απάντησε: «Το να σβήσουμε το όνομα του Ομήρου θα ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Μπόρνοβα».

🇹🇷 On a Turkish hillside overlooking the olive-covered slopes outside Izmir is a cave known to generations of locals as the place where Homer penned "The Odyssey".

➡️ https://t.co/Xerba2kS9R pic.twitter.com/HlbQIVENhq — AFP News Agency (@AFP) August 17, 2026

«Νιώθω υπερήφανος που είμαι συμπατριώτης του»

Η επιτυχία της ταινίας του Νόλαν έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την «Οδύσσεια» και τον Όμηρο. Για τον Αλτίν, η συζήτηση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε ελληνοτουρκική διαμάχη. «Ο Όμηρος έχει ιστορία 2.800 ετών, ενώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι μόλις ενός αιώνα», σημειώνει.



Και καταλήγει «Ο Όμηρος είναι Έλληνας. Ο Όμηρος είναι Ανατολίτης. Κανείς από εμάς δεν είναι παλαιότερος από εκείνον, ούτε καν οι χώρες μας».