Η κηδεία της Μπόνι Τάιλερ έγινε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στην Ουαλία, με το λευκό φέρετρό της να φτάνει στο Swansea Minster υπό τους ήχους του «If I Sing You A Love Song», ενώ έξω από την εκκλησία είχαν συγκεντρωθεί θαυμαστές για το τελευταίο αντίο στην τραγουδίστρια.

Η τελετή ήταν ιδιωτική, με την παρουσία συγγενών και φίλων, όμως η εικόνα της μεταδόθηκε σε οθόνη έξω από την εκκλησία, επιτρέποντας στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί να παρακολουθήσει την αποχαιρετιστήρια τελετή.

Η νεκροφόρα με το φέρετρο φτάνει στο Swansea Minster για την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ, στο Σουόνσι της Ουαλίας, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026

Όταν το φέρετρο τοποθετήθηκε μπροστά από το ιερό, ακούστηκε το «It’s a Heartache», μία από τις μεγάλες επιτυχίες που συνδέθηκαν με την καριέρα της.

«Η Μπόνι ήταν πάντα σταρ, αλλά ποτέ ντίβα»

Ο μάνατζερ της Μπόνι Τάιλερ, Μάθιου Ντέιβις, μίλησε για την προσωπικότητα της τραγουδίστριας και τη σχέση της με την Ουαλία.

«Η Μπόνι ήταν πάντα σταρ, αλλά ποτέ ντίβα», είπε, προσθέτοντας: «Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της ούτε από πού ξεκίνησε. Θα είχε μείνει έκπληκτη και βαθιά συγκινημένη από το τεράστιο κύμα αγάπης που εκδηλώθηκε από ολόκληρο τον κόσμο μετά τον ξαφνικό και απρόσμενο θάνατό της».

The coffin is taΤο φέρετρο μεταφέρεται στο Swansea Minster για την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ, στο Σουόνσι της Ουαλίας

Η Τάιλερ πέθανε τον περασμένο μήνα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, σε ηλικία 75 ετών. Τον Μάιο είχε νοσηλευτεί στο Φάρο, όπου είχε σπίτι, και είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Η Μπόνι Τάιλερ, το Total Eclipse of the Heart, η κηδεία, η Ουαλία, το Swansea Minster, το «It’s a Heartache» και το «Holding Out For a Hero» συνδέθηκαν τις τελευταίες ημέρες με το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής της, καθώς θαυμαστές αποχαιρέτησαν την τραγουδίστρια στον τόπο όπου μεγάλωσε.

Το «Total Eclipse of the Heart» ακούστηκε ξανά λίγες ημέρες μετά την έκλειψη

Η κηδεία έγινε λίγες ημέρες μετά την ολική έκλειψη Ηλίου που έγινε ορατή από περιοχές της Ευρώπης. Το «Total Eclipse of the Heart», η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της Τάιλερ, είχε χρησιμοποιηθεί στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο.

Το τραγούδι του 1983 είχε ανέβει στην πρώτη θέση των charts τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ και έχει πλέον ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams.

Στην κηδεία της, πάντως, δεν ήταν το μόνο τραγούδι που ακούστηκε. Το «If I Sing You A Love Song» συνόδευσε την είσοδο του φερέτρου στην εκκλησία, ενώ το «It’s a Heartache» ακούστηκε στη συνέχεια.

Το φέρετρο με την ουαλική σημαία και ο κόσμος στους δρόμους

Το προηγούμενο Σάββατο, η σορός της είχε μεταφερθεί στο Mumbles, την παραθαλάσσια περιοχή της Ουαλίας, με τη νεκροφόρα να περνά από δρόμους όπου είχαν συγκεντρωθεί θαυμαστές.

Το φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ ήταν καλυμμένο με την ουαλική σημαία. Άνθρωποι κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους για να την αποχαιρετήσουν πριν από την κηδεία.

Θαυμαστές της τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος των δρόμων, καθώς το φέρετρό της μεταφέρεται με νεκροφόρα στο παλιό της σπίτι, πριν από την κηδεία της, στο Mumbles της Ουαλίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου

Η Κάθλιν Ντέιβις, που βρέθηκε έξω από την εκκλησία, θυμήθηκε την πρώτη φορά που είδε την Τάιλερ και μίλησε για την εικόνα που σχημάτισε αργότερα για εκείνη.

«Ήταν Ουαλή μέχρι το μεδούλι», είπε. «Όλα πάνω της ήταν αυθεντικά, δεν υπήρχε τίποτα προσποιητό. Όταν τη βλέπεις στις συνεντεύξεις, είναι απλώς ο εαυτός της».

Από την οικογένεια ανθρακωρύχου στη διεθνή σκηνή

Η Μπόνι Τάιλερ γεννήθηκε ως Gaynor Hopkins στο Skewen της Ουαλίας, περίπου 11 χιλιόμετρα από το Σουόνσι. Ήταν κόρη ανθρακωρύχου και μεγάλωσε σε εργατική κατοικία, μαζί με τρεις αδελφές και δύο αδελφούς.

Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν πήρε μέρος σε διαγωνισμό τραγουδιού σε ράγκμπι κλαμπ. Ερμήνευσε το «Those Were The Days», τραγούδι που είχε γίνει γνωστό από τη Mary Hopkin.

Ένας ιερέας κρατά ένα πρόγραμμα με την αφίσα της Μπόνι Τάιλερ έξω από την εκκλησία St. Mary’s στο Σουόνσι της Ουαλίας, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, πριν από την τελετή και την κηδεία της τραγουδίστριας, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Gaynor Hopkins

Σύμφωνα με τον επικήδειο που έγραψε η οικογένειά της και διάβασε ο Canon Justin Davies, εκείνη τη βραδιά κατέλαβε τη δεύτερη θέση και κέρδισε μία λίρα.

«Κατέλαβε τη δεύτερη θέση και κέρδισε just μία λίρα, αλλά από εκείνη τη στιγμή κόλλησε», ανέφερε ο Ντέιβις. «Τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία».

Η συνέχεια ήταν μια διεθνής καριέρα με τρεις υποψηφιότητες για Grammy, συμμετοχή στη Eurovision το 2013, όπου εκπροσώπησε τη Βρετανία και κατέλαβε τη 19η θέση, καθώς και την τιμητική διάκριση MBE από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 2022 για την προσφορά της στη μουσική.

Εκτός από το «Total Eclipse of the Heart», η Τάιλερ συνδέθηκε με το «Holding Out For a Hero», το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Footloose».