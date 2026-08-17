Στον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) περνά η διερεύνηση της τραγωδίας με το ιδιωτικό ελικόπτερο που συνετρίβη τη Δευτέρα στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος, δηλώνοντας πως «Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)».

Το ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Θόλος του κυκλαδίτικου νησιού και μετά την πρόσκρουση εκδηλώθηκε φωτιά στο σημείο. Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν εντόπισαν και ανέσυραν τις σορούς και των τριών επιβαινόντων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του ελικοπτέρου, ενώ επισήμως δεν είχαν γίνει γνωστά εξαρχής ούτε τα στοιχεία των θυμάτων.

Οι ερευνητές αναμένεται να συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν από τη συντριβή, με το βάρος να πέφτει στα τεχνικά δεδομένα και στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πτήση.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων πολιτικής αεροπορίας. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη διερεύνηση του δυστυχήματος και στα στοιχεία που θα συγκεντρώσει, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων και να εξακριβωθεί τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου.