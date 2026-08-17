Η Σοφία Καρβέλα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της, όμως η εμφάνιση της μητέρας της, Άννας Βίσση άλλαξε εντελώς την εξέλιξη του βίντεο.

Η σχεδιάστρια είχε στήσει το κινητό της και στεκόταν μπροστά στην κάμερα, δείχνοντας το look που είχε επιλέξει για τη βόλτα της. Την ώρα που βρισκόταν στη μέση της καταγραφής με θέμα «get ready with me», ακούστηκε χτύπημα στην πόρτα του δωματίου.

Η Σοφία Καρβέλα απάντησε αρχικά πως ήταν απασχολημένη, όμως λίγο αργότερα άνοιξε την πόρτα και μπροστά της εμφανίστηκε η Άννα Βίσση. Η τραγουδίστρια μπήκε στο δωμάτιο σε ιδιαίτερα χαλαρή εμφάνιση, φορώντας μαύρη φόρμα, με τα μαλλιά της πιασμένα και κρατώντας ένα ρόφημα στο χέρι.

Η ξαφνική παρουσία της μητέρας της προκάλεσε αμέσως την αντίδραση της Σοφίας Καρβέλα, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει τη στιγμή με το γνώριμο χιούμορ της. «Ω Θεέ μου, είναι η μητέρα μου. Είναι πιο διάσημη από μένα, πρέπει να κλείσω», είπε η Σοφία Καρβέλα, προτού σταματήσει το βίντεο.

Η σκηνή, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί. Ανεβάζοντας το στιγμιότυπο στα social media, η Σοφία Καρβέλα συνόδευσε το βίντεο με ακόμη ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο για την Άννα Βίσση. «Η αγαπητή μου μαμά κλέβει την παράσταση ως συνήθως», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.