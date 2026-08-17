Η Σαντορίνη βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών Βρετανών τουριστών για υπέρογκες χρεώσεις σε εστιατόρια και μπαρ, με την έρευνα της Daily Mail να καταγράφει λογαριασμούς για καφέ, γαρίδες, παγωτό, fish and chips και κοτόπουλο σε τιμές που έφτασαν έως και τις 59 λίρες.

Σε δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με αυτοψία στην περιοχή της καλντέρας, πάνω από τους γκρεμούς κοντά στα Φηρά, καταγράφηκε λογαριασμός 81 ευρώ για μόλις τρεις γαρίδες, δύο καφέδες και ένα πιάτο φάβα.

Όταν ζητήθηκε ο λόγος για τη χρέωση του πιάτου που είχε παρουσιαστεί αρχικά ως προσφορά, ο ηλικιωμένος σερβιτόρος, ονόματι Ευάγγελος, δήλωσε:

«Πρέπει να με παρεξηγήσατε, ποτέ δεν είπα ότι ήταν δωρεάν. Οι άνθρωποι πάντα θέλουν κάτι δωρεάν, έχουμε συνέχεια αυτό το πρόβλημα. Οι τιμές μας δεν είναι υψηλές, αναγράφονται στον κατάλογο, αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, κοιτάξτε την υπέροχη θέα που έχει αυτό το εστιατόριο. Είναι η καλύτερη στη Σαντορίνη».

Πιέσεις για μετρητά, φιλοδωρήματα και αρνητικές κριτικές

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία συγκεντρώνει βαθμολογία 1,2 στο TripAdvisor, αρνήθηκε αρχικά τη χρήση τραπεζικής κάρτας. Ο σερβιτόρος επέμεινε στη λήψη μετρητών και ζήτησε φιλοδώρημα 20 ευρώ, οδηγώντας τελικά τους πελάτες σε παρακείμενο χώρο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μέσω POS.

Σχετικά με την άρνηση χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, ο ίδιος ανέφερε:

«Προτιμάμε τα μετρητά και δεν θέλω να μπω στους λόγους, αλλά αυτή είναι η Ελλάδα και πάντα κάναμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα και δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε εσείς».

Σε άλλο περιστατικό, ταξιδιώτισσα που επισκέφθηκε το νησί μέσω κρουαζιερόπλοιου κλήθηκε να πληρώσει 28 ευρώ για έναν στιγμιαίο καφέ και ένα κομμάτι κέικ, με την ίδια να διαμαρτύρεται έντονα:

«Γιατί είναι τόσο ακριβό; Είναι απαράδεκτο. Είναι απόλυτη κοροϊδία. Πουθενά στη Σαντορίνη ή στον κόσμο δεν είναι τόσο ακριβός ένας στιγμιαίος καφέ και ένα κομμάτι κέικ. Ο κόσμος πρέπει να προειδοποιηθεί για αυτό το εστιατόριο. Αν έρχεστε εδώ, να είστε προετοιμασμένοι να ανοίξετε το πορτοφόλι σας για κακό φαγητό και κακή εξυπηρέτηση. Και θα πρέπει να αστειεύεστε αν νομίζετε ότι θα σας αφήσω φιλοδώρημα».

Ο ιδιοκτήτης απάντησε στη διαμαρτυρία της αναφέροντας:

«Ίσως χρειάζεστε γυαλιά, κυρία μου. Διαβάστε τον κατάλογο, οι τιμές είναι όλες εκεί. Δεν φταίω εγώ».

Στις διαδικτυακές αξιολογήσεις, πελάτης σημείωσε στην κριτική του με τίτλο «Μας έγδαραν!!!»:

«Πολύ κακή εμπειρία!!! Πληρώσαμε 234 ευρώ και, δυστυχώς, το ποσό δεν ανταποκρινόταν σε καμία περίπτωση στην ποιότητα του γεύματος ή της εξυπηρέτησης. Συνολικά, αισθανθήκαμε ότι μας παραπλάνησαν και μας χρέωσαν υπερβολικά. Όταν πληρώνουν 234 ευρώ, οι πελάτες περιμένουν ειλικρίνεια, ποιότητα και επαγγελματική εξυπηρέτηση. Δυστυχώς, αυτό το εστιατόριο δεν προσέφερε τίποτα από αυτά. Δεν μπορούμε να το προτείνουμε και σίγουρα δεν θα επιστρέψουμε».

Άλλος επισκέπτης έγραψε:

«Αυτή ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, η χειρότερη εμπειρία σε εστιατόριο της ζωής μου. Υπάρχουν τόσα υπέροχα εστιατόρια στη Σαντορίνη. Κάντε στον εαυτό σας τη χάρη και αποφύγετε εντελώς το Katrin. Ξοδέψτε τα χρήματά σας κάπου όπου εκτιμούν τους πελάτες και αντιμετωπίζουν τους επισκέπτες με στοιχειώδη σεβασμό. Εντελώς απαράδεκτο. Δεν θα επέστρεφα ποτέ και δεν μπορώ να το προτείνω σε κανέναν».

Τιμές «Bugatti» και αλλαγή επωνυμίας στην καλντέρα

Σε άλλο κατάστημα, οι τιμές παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το ολόκληρο κοτόπουλο να φτάνει τα 70 ευρώ, το ψάρι με πατάτες τα 36 ευρώ, τα δύο μπέργκερ τα 100 ευρώ και το μικρό μπουκάλι νερό τα 6 ευρώ.

Στις διαμαρτυρίες Αμερικανού πελάτη για το κόστος και την αναμονή, ο ιδιοκτήτης, απάντησε:

«Όλοι θέλουν να οδηγούν μια Bugatti, αλλά δεν θέλουν να πληρώνουν τιμές Bugatti. Τι μπορώ να κάνω αν δεν σας αρέσει το φαγητό και το πόσο κοστίζει; Αυτή δεν είναι η Αμερική, αυτή είναι η Σαντορίνη».

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, με βαθμολογία 1,1 στο TripAdvisor, άλλαξε την ονομασία της στην πρόσοψη για να διαχειριστεί τη δημοσιότητα από τα αρνητικά σχόλια.

Νεαρός σερβιτόρος επιβεβαίωσε την αλλαγή αναφέροντας στην εφημερίδα:

«Τώρα λεγόμαστε κάπως αλλιώς επειδή οι κριτικές ήταν τόσο κακές, αλλά έχουμε ακόμη την παλιά πινακίδα στην πρόσοψη. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλούς τουρίστες, παρά τα αρνητικά σχόλια για αυτό το μέρος. Οι άνθρωποι είναι σε διακοπές, θέλουν να χαλαρώσουν και να δουν το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, οπότε δεν έχει σημασία τι λέει ο κόσμος για εμάς ή πόσο χρεώνουμε».

Στις κριτικές του χώρου, επισκέπτης έγραψε:

«Απαίσιο φαγητό, απαίσια κοκτέιλ, υπερβολικά ακριβό και απεριποίητοι, βρόμικοι σερβιτόροι. Η σαλάτα κόστιζε 20 ευρώ για λίγο μαρούλι, ντομάτα και ένα κομμάτι φέτα, το κεμπάπ έμοιαζε σαν να το είχε περάσει κάποιο ζώο και είχε και τη γεύση του. Η θέα ήταν καλή, όμως μην πάτε εδώ!»

Άλλος πελάτης σημείωσε:

«Πραγματικά κακό φαγητό, ο μουσακάς σερβιρίστηκε παγωμένος. Το κρασί ήρθε ανοιχτό και ζητήσαμε οκτώ πιάτα, αλλά μας έφεραν έξι. Δεν το συνιστώ σε καμία περίπτωση».