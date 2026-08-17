Άλλαξε ώρα η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο που θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο (22/08) στο Φάληρο για την 1η αγωνιστική της Super League.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 22:00, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα (21:30).

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, το Σάββατο 22.08.2026 στις 21:30 (αντί για τις 22:00)».

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Αυγούστου

ΑΕΚ – Ηρακλής (20:00)

Καλαμάτα – Άρης (20:00)

Ολυμπιακός – Ατρόμητος (21:30)

Κυριακή 23 Αυγούστου

ΟΦΗ – Βόλος (19:30)

Παναθηναϊκός – Κηφισιά (21:00)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (21:00)

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR (21:30)