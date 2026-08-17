Άλλαξε ώρα η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο που θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο (22/08) στο Φάληρο για την 1η αγωνιστική της Super League.
Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 22:00, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα (21:30).
Η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, το Σάββατο 22.08.2026 στις 21:30 (αντί για τις 22:00)».
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22 Αυγούστου
ΑΕΚ – Ηρακλής (20:00)
Καλαμάτα – Άρης (20:00)
Ολυμπιακός – Ατρόμητος (21:30)
Κυριακή 23 Αυγούστου
ΟΦΗ – Βόλος (19:30)
Παναθηναϊκός – Κηφισιά (21:00)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (21:00)
Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR (21:30)