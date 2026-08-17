Δύο σενάρια εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στη Σαλαμίνα που κατέληξε σε τραγωδία στα Περιστέρια, καθώς δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Από νωρίς το πρωί, στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν εξονυχιστική αυτοψία στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς στα Περιστέρια. Ενδεικτικό της βαρύτητας που δίνεται στην υπόθεση είναι ότι στην έρευνα συμμετείχε προσωπικά ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Αντιπύραρχος Δημήτρης Δημακογιάννης.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι ερευνητές έχουν συλλέξει μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά και απέκτησε γρήγορα μεγάλη δυναμική.

Σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο έναρξης, οι φλόγες εγκλώβισαν το ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του. Οι δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί, ο ένας δίπλα στον άλλο, σε χαντάκι που οδηγούσε προς τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, τα στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εμπρησμού από πρόθεση για τη φωτιά στα Περιστέρια και εξετάζουν πλέον δύο βασικά σενάρια.

Το μπαλκόνι ηλικιωμένης στο επίκεντρο της έρευνας

Το πρώτο σενάριο, στο οποίο φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο αυτή τη στιγμή οι ερευνητές, είναι η φωτιά να ξεκίνησε από το μπαλκόνι κατοικίας ηλικιωμένης γυναίκας.

Οι δείκτες της πυρκαγιάς φαίνεται να οδηγούν τους ερευνητές προς το συγκεκριμένο σημείο. Με βάση αυτό το σενάριο, εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος σπινθήρας ή φλεγόμενο αντικείμενο να έπεσε από το μπαλκόνι στο οικόπεδο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί ταχύτατα.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν ήδη μιλήσει με την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν ήταν σε θέση να συνδράμει αποφασιστικά στην έρευνα.

Φέρεται, ωστόσο, να ανέφερε στους ερευνητές ότι βγήκε με το λάστιχο προκειμένου να σβήσει φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο μπαλκόνι της.

Εξετάζεται πιθανό βραχυκύκλωμα

Το δεύτερο σενάριο αφορά κολώνα οδοφωτισμού που βρίσκεται στο σημείο και το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.

Προκειμένου να διερευνηθεί και ουσιαστικά να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί αυτό το ενδεχόμενο, οι ερευνητές, με τη συνδρομή τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ, κατέσχεσαν συγκεκριμένους αγωγούς από το σημείο.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία και πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Κακή Βίγλα: Εξετάζουν εμπρησμό από πρόθεση

Διαφορετική κατεύθυνση έχει πάρει η έρευνα για το δεύτερο μέτωπο στην Κακή Βίγλα, το οποίο εκδηλώθηκε με διαφορά λίγων λεπτών από τη φωτιά στα Περιστέρια και είχε ως αποτέλεσμα να αποσπαστούν πολύτιμες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ εστιάζουν στο ενδεχόμενο εμπρησμού από πρόθεση.

Τα στελέχη της υπηρεσίας έχουν εντοπίσει το σημείο «μηδέν» της πυρκαγιάς στις παρυφές δρόμου από τον οποίο διέρχονται πολλά οχήματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει η κατάθεση μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να περιέγραψε στις Αρχές μία ύποπτη κίνηση λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ένα μαύρο όχημα έκοψε ταχύτητα, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και από αυτό πετάχτηκε ένα αντικείμενο στο σημείο. Λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Το πολυμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έχει ήδη συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, το οποίο εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη μαρτυρία και να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του οχήματος.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν στον ΑΝΤ1 ότι η έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.