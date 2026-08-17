Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για τη φονική φωτιά στα Περιστέρια και τα Σελήνια Σαλαμίνας που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, τραυματίες και εγκαυματίες, κατεστραμμένα σπίτια και αυτοκίνητα, αλλά και μεγάλες εκτάσεις καμένης γης.

Σήμερα, το πύρινο μέτωπο στα Περιστέρια είναι σαφώς βελτιωμένο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν προληπτικές στοχευμένες ρίψεις νερού και παραμένουν σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες και πιθανές αναζωπυρώσεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, ενώ συνολικά χρειάστηκε να απομακρυνθούν προληπτικά 593 λουόμενοι και κάτοικοι με τη συνδρομή του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών.

Ο διακεκριμένος χορογράφος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Άγγελος Χατζής, το σπίτι του οποίου υπέστη σοβαρές ζημιές, περιέγραψε στην ΕΡΤ πως μόλις είχε επιστρέψει από την Οδησσό της Ουκρανίας, όπου βρισκόταν για επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Όπερα της πόλης, και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια διαφορετική μορφή «πολέμου», αυτή τη φορά στη Σαλαμίνα. «Εγώ ήμουν στην Ουκρανία, στην Οδησσό, στην Όπερα της Οδησσού για δουλειές με τον Έρικ Νουρ και επιστρέφοντας κάηκα. Εδώ ένας άλλος πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που έζησε.

«Σπίτια εξαφανίστηκαν συθέμελα»

«Έχει καεί το ένα τέταρτο του σπιτιού. Η κεραμοσκεπή. Είναι πολλές χιλιάδες ευρώ η καταστροφή», περιγράφει, εξηγώντας ότι βρισκόταν στη Σαλαμίνα όταν ξέσπασε η φωτιά.

Ο ίδιος κοιμόταν όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Κάτι μου μύριζε και ξαφνικά είδα τεράστιες φλόγες να με τυλίγουν από παντού», λέει. Προσπάθησε να προστατεύσει το σπίτι καταβρέχοντας τα παράθυρα, όμως οι φλόγες άρχισαν να εισέρχονται στο εσωτερικό.

Κατάφερε τελικά να βγει από το σπίτι, έχοντας υποστεί εγκαύματα στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματός του. «Κατάφερα με νύχια και με δόντια, με πολλά εγκαύματα», αναφέρει, ευχαριστώντας τους διασώστες και το ΕΚΑΒ που του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

«Αυτό θα μείνει για να θυμάμαι την καταστροφή που έγινε», λέει δείχνοντας το τραύμα στο χέρι του. Ωστόσο, όπως τονίζει, μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, οι υλικές ζημιές περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Ο κ. Χατζής περιγράφει και την εικόνα που αντίκρισε στην περιοχή, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 20 σπίτια που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν στα Περιστέρια. «Σπίτια εξαφανίστηκαν συθέμελα», λέει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για τρεις εκδοχές για το πώς ξεκίνησε η φωτιά.

Όπως λέει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση, καθώς οι δρόμοι ήταν στενοί. Ο ίδιος ήθελε να παραμείνει στο σπίτι του, όμως τελικά η Αστυνομία τον απομάκρυνε, προειδοποιώντας τον για τον κίνδυνο από τους καπνούς και το διοξείδιο του άνθρακα.

«Εγώ ήθελα να μείνω σπίτι. Με έβγαλε η αστυνομία και μου λέει: “Αν κοιμηθείτε εδώ, από το διοξείδιο το οποίο θα αναπνέετε, το πρωί θα σας βρούνε νεκρό”», περιέγραψε.

Ο ίδιος εξήρε την προσπάθεια των πυροσβεστών: «Οφείλω να ομολογήσω ότι η Πυροσβεστική έκανε πολύ φιλότιμες προσπάθειες». Αναφέρεται μάλιστα στα εκατοντάδες κιβώτια με νερά που, όπως λέει, υπήρχαν στους δρόμους και στις γωνίες, ώστε οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που επιχειρούσαν να μπορούν να δροσίζονται, να πίνουν νερό και να πλένουν το πρόσωπό τους.

Όπως καταγγέλλει, στην περιοχή δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, ενώ είχε ζητήσει στο παρελθόν να ανοίξει ο δρόμος ώστε να υπάρχει πρόσβαση ακόμα και σε μικρό πυροσβεστικό όχημα. «Δυστυχώς προτεραιότητα είχαν άλλα πράγματα από τη φωτιά. Να όμως που η φωτιά μάς πρόλαβε», αναφέρει.

Παρά τις μεγάλες καταστροφές, σημειώνει ότι ένα σημαντικό τμήμα της κατοικίας του παρέμεινε όρθιο, καθώς είχε καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο.

Έρικ Νουρ: «Σπάζανε τα παράθυρα από τη φωτιά. Ο πατέρας μου ήταν μέσα και προσπαθούσε να τη σβήσει»

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του Έλληνα κλασικού χορευτή στην εθνική όπερα Οδησσού της Ουκρανίας, Έρικ Νουρ, ο πατέρας του οποίου διαμένει στην περιοχή, για την προσπάθειά του να προστατεύσει το σπίτι από τις φλόγες.

«Ο πατέρας μου ήταν μέσα και προσπαθούσε να σβήσει με τη μάνικα τη φωτιά. Σπάζανε τα παράθυρα από τη φωτιά, μπήκε μέσα η φωτιά. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά», περιγράφει.

Ο ίδιος προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του μέσω διαδικτύου, όμως με μεγάλη δυσκολία μπορούσε να τον ακούσει. Ο πατέρας του παρέμενε μέσα στο σπίτι, περικυκλωμένος από τις φλόγες, κρατώντας μια μάνικα.

«Να του φωνάζω, να του λέω “σε παρακαλώ φύγε από εκεί, άσε το σπίτι να καεί. Δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε”», λέει.

Τελικά, ένας φίλος της οικογένειας πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρήκε τον πατέρα του σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Τον συνέφερε, του έριξε νερό και τον έβαλε στο αυτοκίνητό του, προσπαθώντας να τον απομακρύνει από την πύρινη ζώνη.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, έχοντας εγκαύματα σε όλο του το σώμα, χωρίς ωστόσο η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.