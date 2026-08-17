Τραγωδία σημειώθηκε στη Σίφνο με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους μετά από συντριβή ελικοπτέρου και μαρτυρίες συγκλονίζουν.

Άτομο που είδε το ελικόπτερο να πέφτει, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ότι το ελικόπτερο άρχισε να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και μετά έπεσε κάτω, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Ο ΣΚΑΪ ανέφερε ότι το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο και εκτελώντας ένα καθημερινό δρομολόγιο επιχείρησε να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα να πέσει 50 μέτρα πριν.

Ο Μανώλης Φουντουλάκης, αντιδήμαρχος Σίφνου, είπε στον Alpha για την πτώση του ελικοπτέρου:

«Παρουσίασε μηχανική βλάβη στον αέρα, κάτοικοι λένε ότι έκανε δυνατό παράξενο θόρυβο, όπως τα στρατιωτικά».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο που έπεσε είναι μονοκινητήριο Bell 206, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μετέβη ομάδα διάσωσης από Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σοκαρισμένος ο γιατρός που βρήκε τους νεκρούς.

Η ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι σοκαρίστηκε ο γιατρός που έσπευσε στο σημείο, λόγω της κατάστασης που βρέθηκαν τα άτομα που επέβαιναν, καθώς η κατάσταση παρέπεμπε σε περισσότερους. Υπενθυμίζεται ότι το ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο κι έπειτα εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:17.