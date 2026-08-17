Ασταμάτητος είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Liga Portugal με την φανέλα της Μπενφίκα, καθώς ο Έλληνας φορ είχε μια ασίστ και τρία γκολ.

Συγκεκριμένα, ο Παυλίδης έκανε την ασίστ στο 2-0 της Μπενφίκα επί της Καζα Πία και στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης σημειωσε χατ τρικ μέσα σε μόλις 7 λεπτά.

Η αρχή έγινε στο 47′ με τελείωμα με το αριστερό μέσα από την περιοχή, η συνέχεια ήρθε στο 49′ εκτελώντας και πάλι με το ίδιο πόδι, ενώ το χατ τρικ ολοκληρώθηκε στο 54′ με πλασέ με το δεξί.

Έτσι, ο 27χρονος έφτασε τα τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα και τα εννέα συνολικά φέτος σε πέντε συμμετοχές.