Σε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της, προχώρησε η ΑΕΚ δηλώνοντας τον Αριάγκα αντί του Χακίμ Σαχαμπό για τα παιχνίδια με την Λέφσκι Σόφιας.

Έτσι, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει πλέον ακόμη μία επιλογή για τον άξονα και μάλιστα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους χαφ του ρόστερ.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα playoffs:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης.

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Μάρτιν Γκεοργκίεβ, Σπύρος Χριστακόπουλος, Σταύρος Πήλιος.

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα.

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.