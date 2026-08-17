Νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι δύο διασωθέντες κατέθεσαν πως δεν είχαν οπτική επαφή με το μοιραίο ελικόπτερο και δεν είδαν ότι χτύπησαν.

Επίσης, θεώρησαν ότι οι αναταράξεις από την πρόσκρουση οφείλονταν σε κάποιο καλώδιο ηλεκτροδότησης στο οποίο πίστευαν ότι βρήκαν.

Οι διασωθέντες κατέθεσαν επίσης ότι λάμβαναν εντολές από τη “ΦΛΟΓΑ”, που είναι η κωδική ονομασία για τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής που συντόνιζε από το έδαφος τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν.

Ακόμη, είπαν ότι δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν, αναφέροντας ότι έλαβαν εντολή για ρίψη νερού μετά από άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο που επιχειρούσε εκείνη την ώρα, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπήρχε και τρίτο.