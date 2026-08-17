Το Playboy επιστρέφει στα περίπτερα με νέο αρχισυντάκτη, νέο όραμα και νέα ταυτότητα. Ο Phillip Picardi, ο πρώτος ανοιχτά γκέι αρχισυντάκτης του ιστορικού ανδρικού περιοδικού, υπόσχεται να το κάνει «και πάλι παιχνιδιάρικο», επαναφέροντας το ανδρικό περιοδικό σε μια πιο συμπεριληπτική, καλλιτεχνική και πολιτισμικά επίκαιρη εκδοχή του – μακριά από το συμβατικό πορνό, αλλά με το γυμνό και τη σεξουαλικότητα στο επίκεντρο.

Ποιος είναι ο Phillip Picardi και τι αλλάζει στο Playboy

Ο 35χρονος Picardi είναι καθολικής ανατροφής, γκέι, πρώην «παιδί-θαύμα» της μιντιακής εταιρίας Condé Nast, που ηγήθηκε της ψηφιακής επέκτασης του Teen Vogue, ίδρυσε και διεύθυνε το queer online περιοδικό Them και εργάστηκε ως editor στο γκέι περιοδικό Out.



Προσλήφθηκε ταυτόχρονα ως αρχισυντάκτης και chief brand officer του Playboy, σε μια περίοδο που η εταιρεία μεταφέρει την έδρα της από το Λος Άντζελες στη Miami Beach και σχεδιάζει νέο Playboy Club στο Μαϊάμι.

Υπό την ηγεσία του, το Playboy επαναπροσδιορίζεται ως πολιτισμική έκδοση με επίκεντρο τη σεξουαλικότητα και το ανδρικό φύλο, αντί για όχημα αυτοϊκανοποίησης. Το επανακυκλοφορημένο τριμηνιαίο περιοδικό συνδυάζει φωτογραφία, λογοτεχνία και ρεπορτάζ μεγάλης έκτασης, αναβιώνοντας τη λογοτεχνική παράδοση που κάποτε έβλεπε το Playboy να δημοσιεύει συγγραφείς όπως η Joyce Carol Oates, η Margaret Atwood και ο James Baldwin.

«Όχι πορνό, αλλά στοχαστικό γυμνό»

Ο Picardi υποστηρίζει ότι υπήρξε πάντα διαφορά μεταξύ του Playboy και του mainstream online πορνό, ειδικά του είδους explicit περιεχομένου που είναι πλέον πανταχού παρόν στο Twitter, το Reddit και το OnlyFans. Σε αυτό το πλαίσιο, λέει ότι η πρόκληση – και η ευκαιρία – να επαναφερθεί μια καλλιτεχνική, στοχαστική προσέγγιση στην απεικόνιση του γυμνού είναι «εξαιρετικά συναρπαστική» δημιουργικά.



Κεντρικό στοιχείο του νέου ήθους του περιοδικού είναι ότι οι Playmates και τα αστέρια των εξωφύλλων αποφασίζουν πόσο θα γδυθούν και συμμετέχουν πλήρως στη δημιουργική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης φωτογράφων, στυλιστών και λήψεων. Ο ίδιος αποφεύγει να χαρακτηρίσει το Playboy «φεμινιστικό», αποκαλώντας τον όρο «υπερφορτωμένο», αλλά επιμένει ότι το επίπεδο του γυμνού στο σετ είναι πάντα επιλογή της γυναίκας.

Εμβληματικά εξώφυλλα: Karol G και Cara Delevingne

Το πρώτο τεύχος της επανακυκλοφορίας, με την Κολομβιανή ποπ σταρ Karol G, εξαντλήθηκε καθώς τυπώθηκαν σχετικά λίγα φύλλα. Ένα δεύτερο τεύχος, με τη Cara Delevingne, παρουσιάστηκε με ένα ιστορικό εξώφυλλο.

Η Delevingne, ανοιχτά λεσβία, εμφανίζεται στο καλοκαιρινό εξώφυλλο του 2026 με ένα γλυπτό κορσέ από λάτεξ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που supermodel φοράει τη στολή του Playboy bunny στο έντυπο εξώφυλλο από την Kate Moss το 2014, και την πρώτη ανοιχτά λεσβία στο έντυπο εξώφυλλο.

Cara Delevingne x Playboy pic.twitter.com/AIGZJv3jer — Bang Tidy Celebs (@BangTidyHQ) July 15, 2026

Αντιμέτωπο με την κληρονομιά Hefner

Το άρθρο και οι συναφείς αναφορές αναγνωρίζουν τη σκοτεινή πλευρά της ιστορίας του Playboy: μετά τον θάνατο του Hugh Hefner, αρκετές γυναίκες τον κατηγόρησαν για ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά, συναισθηματική κακοποίηση και χειραγώγηση, κατηγορίες που επανεξετάστηκαν στο ντοκιμαντέρ «Secrets of Playboy».



Ο Picardi τονίζει ότι η οικογένεια Hefner δεν εμπλέκεται πλέον στην εταιρεία και λέει ότι η πρόθεσή του είναι να δείξει ότι η έκδοση «άκουσε και έμαθε από την εμπειρία».

Το έντυπο ως μοχλός του brand, όχι ως όχημα για νοσταλγία

Από επιχειρηματική άποψη, η ομάδα κινείται μεθοδικά: έχουν ξεκινήσει ψηφιακές συνδρομές, πιθανόν να ακολουθήσουν events και ο ευρύτερος στόχος είναι να ενισχυθεί τα έσοδα μέσω licensing από το brand Playboy.



Ο Picardi βλέπει το έντυπο όχι ως νοσταλγία, αλλά ως μοχλό για ολόκληρο το οικοσύστημα του brand, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι επεξεργάζονται το περιεχόμενο διαφορετικά όταν κρατούν κάτι απτό στα χέρια τους.

Γιατί έχει σημασία αυτό το reboot

Ο Picardi περιγράφει τον εαυτό του ως κάποιον που του αρέσει η «σύγκρουση και η ένταση» και βλέπει το Playboy ως ένα brand σε μια εξαιρετικά τεταμένη στιγμή – πολιτισμικά, ιστορικά και ταυτοτικά.



Αυτή η ένταση – μεταξύ του παρελθόντος του ως σύμβολο ανδροκεντρικής σεξουαλικής κουλτούρας και του επιδιωκόμενου μέλλοντός του ως πιο συμπεριληπτική, φιλική προς την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και καλλιτεχνικά προσανατολισμένη πλατφόρμα – παρουσιάζεται ως μέρος αυτού που κάνει το reboot ελκυστικό, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times.