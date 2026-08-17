Αναστατωμένη είναι η Σίφνος από το ελικόπτερο που έπεσε λίγα μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Έλληνας πιλότος και το ζευγάρι από τη Βρετανία που επέβαινε στο ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το Mega, το ζευγάρι ήταν νιόπαντρο και φέρεται να είχε μόλις έρθει στην Ελλάδα.

Δείτε βίντεο από το σημείο της τραγωδίας:

Η ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι σοκαρίστηκε ο γιατρός που έσπευσε στο σημείο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκαν τα άτομα που επέβαιναν, καθώς η κατάσταση παρέπεμπε σε περισσότερους.

Υπενθυμίζεται ότι το ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο κι έπειτα εκδηλώθηκε πυρκαγιά.