Συναγερμό στις βρετανικές αρχές ασφαλείας προκάλεσε ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος φέρεται να αντάλλαξε μηνύματα με άγνωστο που προσποιούνταν τη Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και μία από τις στενότερες συνεργάτιδες του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το POLITICO, ο Μπέρναμ επικοινώνησε με το συγκεκριμένο πρόσωπο πιστεύοντας αρχικά ότι επρόκειτο πράγματι για τη Γουάιλς, προτού αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ότι η επαφή δεν ήταν αυθεντική.

Τέσσερις αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο μέσο ότι υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, περιοριζόμενη στη δήλωση: «Δεν σχολιάζουμε θέματα εθνικής ασφάλειας».

Πρόσωπο που είχε ενημερωθεί για τις επικοινωνίες ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός αντάλλαξε «λίγα μηνύματα» με τον άγνωστο αφού είχε ήδη εγκατασταθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Η ίδια πηγή επέμεινε ότι το περιεχόμενό τους «δεν είχε καμία σημασία», χωρίς όμως να αποκαλύψει τι ακριβώς συζητήθηκε.

Παραμένει επίσης ασαφές πότε ακριβώς ξεκίνησε η επικοινωνία και για πόσο χρονικό διάστημα ο Μπέρναμ πίστευε ότι συνομιλούσε με την πραγματική προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Το περιστατικό προκάλεσε τέτοια ανησυχία ώστε η βρετανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον να θέσει το ζήτημα απευθείας στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στο POLITICO.

Στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης εκφράστηκαν αρχικά φόβοι ότι το τηλέφωνο ή οι επαφές της Σούζι Γουάιλς ενδεχομένως να είχαν παραβιαστεί ξανά.

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο. «Το περιστατικό αυτό δεν είχε καμία σχέση με παραβίαση των συσκευών της προσωπάρχη», δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας.

Η υπόθεση προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά που άγνωστος εμφανίστηκε ως η στενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ.

Την προηγούμενη χρονιά, ο Λευκός Οίκος και το FBI είχαν ξεκινήσει έρευνα όταν γερουσιαστές, κυβερνήτες και κορυφαία στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις από άτομο που ισχυριζόταν ότι ήταν η Γουάιλς.

Η «Wall Street Journal» είχε αναφέρει τότε ότι η ίδια είχε ενημερώσει συνεργάτες της πως οι επαφές που ήταν αποθηκευμένες στο κινητό της είχαν παραβιαστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς περιείχαν τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Μπέρναμ με τον άγνωστο, ούτε εάν ζητήθηκαν από τον Βρετανό πρωθυπουργό πληροφορίες ή κάποια συγκεκριμένη ενέργεια.

Η υπόθεση παρέμεινε στενά φυλασσόμενο μυστικό στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης, λόγω της ευαισθησίας της και των ερωτημάτων που δημιουργεί γύρω από την ασφάλεια των επικοινωνιών κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων.



Το FBI είχε προειδοποιήσει ήδη από τις 15 Μαΐου 2025 για εκστρατεία στην οποία κακόβουλοι παράγοντες παρίσταναν ανώτερους Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους μέσω μηνυμάτων και φωνητικών μηνυμάτων που μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί με AI. Το FBI τόνιζε μάλιστα ότι όταν κάποιος λαμβάνει μήνυμα από υποτιθέμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο «δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι αυθεντικό».