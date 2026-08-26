Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) σε καφετέρια που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δύο άγνωστα άτομα προκάλεσαν φωτιά πετώντας δύο αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα, την ώρα που το κατάστημα ήταν σε λειτουργία και στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι.

Όπως ανέφεραν μάρτυρες και μεταδίδει το ERTNews δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και, έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν από αυτό δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν άμεσα και, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες προτού η φωτιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η άμεση αντίδρασή τους φαίνεται πως ήταν καθοριστική, καθώς περιορίστηκε τόσο η έκταση της πυρκαγιάς όσο και οι ζημιές στο κατάστημα.

Αναζητούνται οι δράστες

Μετά την επίθεση, υπήρξε προσπάθεια να εντοπιστούν οι δύο άνδρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί πλήρως και δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Επίσης, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Από την εμπρηστική επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ψύχραιμη αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η επίθεση, καθώς και το κίνητρο των δραστών, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όπως μαρτυρίες ή υλικό από κάμερες ασφαλείας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εξεταστεί η εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας και το ενδεχόμενο να προκύψουν στοιχεία για το κίνητρο ή την προέλευση της επίθεσης.